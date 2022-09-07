Haber-Sen Kocaeli’ye geldi; sürgüne başlattıkları yürüyüş sürüyor

PTT’deki Haber-Sen üyelerine yönelik baskı ve sürgün iddialarına karşı KESK’e bağlı Haber-Sen sendika, bugün İstanbul’dan ve Batman’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. İstanbul’daki yürüyüş, sendika üyelerinin Sirkeci’deki PTT şubesinin önünde yapılan açıklama ile başladı. Açıklamanın ardından yapılan yürüyüş kapsamında Haber-Sen üyeleri Kocaeli’ye gelerek İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, Haber-Sen Genel Mali Sekreteri Sabri Gündüz, Genel Basın Yayın Sekreteri Şaziment Banu Savaş, Haber-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Emre Toptaş, Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı Etem Kartal, siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katılım gösterdi. Sendika yöneticileri Kütahya’ya doğru yola çıktı. Yürüyüş 9 Eylül’de Ankara Genel Merkez’de son bulacak.

“ARKADAŞLARIMIZ SÜRGÜN EDİLİYOR”

Genel Basın Yayın Sekreteri Şaziment Banu Savaş tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “7201 sayılı Tebligat Yasası'nın gereklerini yerine getirmeyerek suç işleyen kurumun hukuksuzluğuna ‘hayır’ dediği için, 2018’den bugüne kadar kuruma personel alımının yapılmamasının doğru olmadığını söyledikleri için, 2014’ten beri görevde yükselme sınavı açmayıp, kendi yandaşlarını yükseltip, görev vermelerine itiraz ettikleri için; kurumda parçalı personel yapısı, performansa dayalı ve esnek çalışma, angarya, sayı dayatmasına karşı çıktıkları için, liyakatsiz kadroların idarelere atanmasına dur dediği için, usulsüzlük, yolsuzluk ve bilinmeyen zararlara karşı emekçilerin sesini çıkarttığı için arkadaşlarımız sürgün ediliyor” dedi.

“PTT YÖNETİMİ YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR”

PTT, sürgünleri hizmet gereği yaptığını ifade ediyor. ‘Hizmet gereği’ dedikleri konu, insanlık dışı uygulamalardır. Hizmet gereği uygulama, bir temsilcimizi İstanbul’dan bin 800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, kanser hastası olan şube yürütme kurulu üyemizi tedavi olamayacağı, tam teşekküllü hastane olmayan yere göndermek midir? Eşi de posta emekçisi olup iki küçük çocuğu olan Merkez Denetleme Kurulu üyemiz bir kadını ailesinden ayırarak Batman’dan Iğdır’a göndermek midir hizmet? PTT yönetimi, yetkilerini kötüye kullanarak 4688 sayılı Kanun’un 18. maddesini bilerek ve isteyerek çiğniyor, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyorlar.

“AİLELERİNDEN KİLOMETRELERCE UZAĞA SÜRDÜLER”

Sendikal faaliyet yürüten önceki dönem genel başkanımız ve aynı zamanda Mersin il temsilciliği yapan Musa Özdemir’i Kayseri’ye, Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Seyran Şık Karabulut’u Iğdır’a, Diyarbakır Şube yönetiminden Cengiz Oluç ve Batman il temsilcimiz Erdal Tilen’i Kozluk ilçesine, İstanbul Şube Denetleme Kurulu üyemiz Mesut Düzova’yı Şanlıurfa’ya, İstanbul’da iş yeri temsilcimiz Fatih Karagöl’ü Hakkari Çukurca’ya, Ankara’da iş yeri temsilcimiz Baki Çınar’ı Gaziantep’e, Erzincan il temsilcimiz Erdal Taner’i İliç ilçesine, yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar.

“GERİ DURMADIK; BUNDAN SONRA DA DURMAYACAĞIZ”

Amacımız; üyeleri, yöneticileri ve temsilcilerinin baskıya uğraması karşısında, bu ayrımcı ve hukuk dışı uygulamaların geri alınması talebimizi hem ilgililere iletmek hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı vurgulamaktır. İşin özü, demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyip tam aksi uygulamalar yapan siyasi iktidarın kurumlara atadığı bürokratların ‘Ben yaparım oldu’ anlayışı sonucu pek çok hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluklar, açıkça Anayasa'ya, ulusal ve uluslararası yasalara aykırı olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na aykırılık taşımaktadır. Bu kararların alınmasında söz sahibi olan kurum yöneticilerine sesleniyoruz; hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin. Bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler, tüm bu baskılar karşısında mücadeleden geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız.”