Kocaelispor - Serik Belediyespor (Canlı anlatım)

Maç başladı...
dk.11 İsmet Benli sakatlandı, hastaneye kaldırıldı... Mehmet Can dahil oldu.
Dk. 11: Serik Belediyespor'da kalecinin müdahelesiyle İsmet Benli yerde kaldı ve kalkamadı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dk.16: Sol çaprazda Beykan üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi. Yerden vuruşu kalecide kalırken devamında Okan Eken için faul düşüğü çaldı.
Dk. 24: Rakip orta alanın ortalarında boşluk bulan Cem kaleyi yokladı, etkili şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Dk.29 Kocaelispor penaltı kazandı...
Dk.30 Beykan Şimşek penaltıyı kullandı. Kaleci kurtardı.
Dk. 32: Kocaelispor inanilmaz bir gol kaçırdı. Soldan yerden yapılan ortada önce Okan, ardından Cem dokunamayınca net gol fırsatı harcandı.
Dk. 40: Orta sahada kaldırdığımız topta sağ çapraza rakipten güzel bir pas geldi. Oğuzhan topu kafasıyla önüne alıp, ceza sahası içindeki Üstün'e verdi. Üstün'ün dönerek yaptığı vuruş üstten auta gitti.
Dk. 45+2: Ceza alanının hemen dışında sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta Beykan ortaladı, Yalcin'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
6.dakika ilave edildi...
İlk yarı sona erdi... 0-0...
2. yarı başladı...
Dk. 54: Erdi Zengin Okan Eken'le tartışıp yere itti. Bunun sonunda ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü.
Dk. 62: Kocaelispor İlyas Kubilay ve Mertan oyunda. Çıkan oyuncular Cem ve Yiğitali
Dk. 73: Kocaelisporda Yalçın'ın ortasına ön direkte Okan hareketlendi ve güzel bir dokunuşla golü yaptı. Ancak ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Dk 85: Kocaelispor İlyas Kubilay uzaktan suyuyla gole yaklaştı. Kaleciden seken top kornere cıktı. Kornerde açılan topa yine Ilyas Kubilay vurdu. Top bir kez daha kendide kaldı.
Maça 6 dakika ilave edildi...
Maç bitti 0-0
***
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
4. ALPAY ÇELEBİ
6. MEHMET TAŞ
7. CEM EKİNCİ
9. OKAN EKEN
10. TAYFUN AYDOĞAN
20. MEHMET SAK
32. MEHMET YILMAZ
41. YİĞİTALİ BAYRAK
80. BEYKAN ŞİMŞEK
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. HAZARHAN KARACA
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
22. BEDİRHAN YILDIZ
23. YAĞIZ GÜL
45. MESUT CAN TUNALI
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
77. SAMED ALİ KAYA
Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL
SERİK BELEDİYESPOR
13. İBRAHİM DEMİR
5. ERBAY EKER
58. MEHMET DEMİRÖZÜ
4. FIRAT ARIKAN
43. İSMET BENLİ
11. BURAK GÖKSEL
7. SERGEN YATAĞAN
88. ERDİ ZENGİN
10. SEBAHATTİN USTA
37. OĞUZHAN DOĞAN
12. ÜSTÜN BİLGİ
Yedekler
15. MEHMET DOĞAN
35. MEHMET CAN KOCABAŞ
61. MUHAMMET AKPINAR
6. ERGÜN NAZLI
30. ERDOĞAN KAYA
90. HALİL İBRAHİM SEVİNÇ
8. MUSTAFA ACAR
98. HARUN KAVAKLIDERE
20. BATUHAN ATAL
22. BATUHAN KIRDAROĞLU
Teknik Sorumlu
CEM KAVÇAK
BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ
10.09.2022 - 16:30
AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)
BARIŞ SUN(1. Yardımcı Hakem)
ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(2. Yardımcı Hakem)
ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.