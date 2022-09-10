Kocaelispor - Serik Belediyespor (Canlı anlatım)

Maç başladı...

dk.11 İsmet Benli sakatlandı, hastaneye kaldırıldı... Mehmet Can dahil oldu.

Dk. 11: Serik Belediyespor'da kalecinin müdahelesiyle İsmet Benli yerde kaldı ve kalkamadı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dk.16: Sol çaprazda Beykan üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi. Yerden vuruşu kalecide kalırken devamında Okan Eken için faul düşüğü çaldı.

Dk. 24: Rakip orta alanın ortalarında boşluk bulan Cem kaleyi yokladı, etkili şut üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Dk.29 Kocaelispor penaltı kazandı...

Dk.30 Beykan Şimşek penaltıyı kullandı. Kaleci kurtardı.

Dk. 32: Kocaelispor inanilmaz bir gol kaçırdı. Soldan yerden yapılan ortada önce Okan, ardından Cem dokunamayınca net gol fırsatı harcandı.

Dk. 40: Orta sahada kaldırdığımız topta sağ çapraza rakipten güzel bir pas geldi. Oğuzhan topu kafasıyla önüne alıp, ceza sahası içindeki Üstün'e verdi. Üstün'ün dönerek yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Dk. 45+2: Ceza alanının hemen dışında sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta Beykan ortaladı, Yalcin'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

6.dakika ilave edildi...

İlk yarı sona erdi... 0-0...

2. yarı başladı...

Dk. 54: Erdi Zengin Okan Eken'le tartışıp yere itti. Bunun sonunda ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü.

Dk. 62: Kocaelispor İlyas Kubilay ve Mertan oyunda. Çıkan oyuncular Cem ve Yiğitali

Dk. 73: Kocaelisporda Yalçın'ın ortasına ön direkte Okan hareketlendi ve güzel bir dokunuşla golü yaptı. Ancak ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Dk 85: Kocaelispor İlyas Kubilay uzaktan suyuyla gole yaklaştı. Kaleciden seken top kornere cıktı. Kornerde açılan topa yine Ilyas Kubilay vurdu. Top bir kez daha kendide kaldı.

Maça 6 dakika ilave edildi...

Maç bitti 0-0

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35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

4. ALPAY ÇELEBİ

6. MEHMET TAŞ

7. CEM EKİNCİ

9. OKAN EKEN

10. TAYFUN AYDOĞAN

20. MEHMET SAK

32. MEHMET YILMAZ

41. YİĞİTALİ BAYRAK

80. BEYKAN ŞİMŞEK

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

11. HAZARHAN KARACA

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

22. BEDİRHAN YILDIZ

23. YAĞIZ GÜL

45. MESUT CAN TUNALI

48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

77. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

13. İBRAHİM DEMİR

5. ERBAY EKER

58. MEHMET DEMİRÖZÜ

4. FIRAT ARIKAN

43. İSMET BENLİ

11. BURAK GÖKSEL

7. SERGEN YATAĞAN

88. ERDİ ZENGİN

10. SEBAHATTİN USTA

37. OĞUZHAN DOĞAN

12. ÜSTÜN BİLGİ

Yedekler

15. MEHMET DOĞAN

35. MEHMET CAN KOCABAŞ

61. MUHAMMET AKPINAR

6. ERGÜN NAZLI

30. ERDOĞAN KAYA

90. HALİL İBRAHİM SEVİNÇ

8. MUSTAFA ACAR

98. HARUN KAVAKLIDERE

20. BATUHAN ATAL

22. BATUHAN KIRDAROĞLU

Teknik Sorumlu

CEM KAVÇAK

BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ

10.09.2022 - 16:30

AYBERK DEMİRBAŞ(Hakem)

BARIŞ SUN(1. Yardımcı Hakem)

ÇAĞRICAN PAZARCIKLI(2. Yardımcı Hakem)

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)