- 11 Eyl 2022 - 14:31 G: 11 Eyl 2022 - 14:33

Mehmet Emin ve Halil Erdem Sözer erkekliğe ilk adımlarını attılar

İzmit Sanayi Sitesi esnaflarından olan Sunrise Tente ve Branda’nın sahibi Fuat Sözer’in oğulları Mehmet Emin ve Halil Erdem erkekliğe ilk adımlarını attı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Sanayi Sitesi esnaflarından Sunrise Tente ve Branda’nın sahibi Fuat Sözer ile Filiz Sözer çiftinin çocukları 10 yaşındaki Mehmet Emin Sözer ve 7 yaşındaki kardeşi Halil Erdem Sözer için Sekapark 2.Etap’ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde sünnet düğünü düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe BBP Kocaeli eski İl Başkanı Remzi Kaya, Sözer ailesinin akraba ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. İlahi ve Kuran tilaveti ile başlayan sünnet etkinliğine sahne alan davul, mehter ve zeybek ekibi davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Baba Fuat Sözer, oğulları Mehmet Emin ve Halil Erdem ile karşılıklı zeybek oynadı. Ardından sahne alan semazen ekibi büyük beğeni topladı. Davetlilere çeşitli ikramlarda bulunulurken eğlence gecenin ilerleyen saatlere kadar devam etti.

11 Eyl 2022 - 14:31 - Yaşam

Muhabir  Nuri Akçaharman

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