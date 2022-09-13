Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'da 'yargı' vurgusu: 'İktidara geldiğimizde burnundan fitil fitil getireceğiz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün 13 Eylül. Bugün Sakarya Meydan Savaşı'nın 101. yılı. 101 yıl önce bu topraklarda bayrağımız ve vatanımız için, ülkemizin bağımsızlığı için 22 gün 22 gece bir savaşı yaşadık. Bu savaş bizim kurtuluş mücadelemizin en önemli savaşlarından bir tanesiydi. Düşman püskürtüldü. Arkasından 9 Eylül'e kadar süren bir safhayı hep birlikte yaşadılar. Sakarya Meydan Savaşı'nın Milli Kurtuluş Tarihi açısından önemi bunun kilit bir savaş olmasıydı. Mutlaka başarmamız gereken bir savaştı ve başarıldı. O nedenle bu topraklarda yaşayan şehitlerimiz, gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar bize güzel bir ülke bıraktılar. Huzur içinde yaşayalım, birisinin gölgesi üzerimize düşmesin diye. Eğer bir gölge düşecekse o gölge al bayrağımızın gölgesi olmalıydı bunun mücadelesini verdiler onlar.

Havai fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim. O fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlar. Ama bu kardeşiniz ve CHP kim adalet istiyorsa hep onun yanında olduk. Kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadık, bir mağduriyet varsa onun yanında durma felsefesini bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretti. Onun için onların yanına gittik. Olay iki yıl önce oldu, sahipleri kendilerini daha güçlü hissediyorlardı baskı kuruyorlardı ama bizim milletvekili arkadaşlarımız ve gönüllü avukatlarımız onlara sahip çıktı. Sabahleyin ailelerden bazıları konuştu, hâlâ haklarının teslim edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlamak zorundayız ve o insanlar hâlâ adalet gelmedi diyor. Mahkeme tutanakları var, orada itiraflar var, denetim yapılmadı. Denetimi yapmayan kimse hesap sorulmalıdır diye. Ama bu güne kadar tek bir kişi bir denetimi yapmadınız diye yargının önüne çıkarılmadı. Sözüm var, bu kardeşiniz nerede bir haksızlık varsa karşısında dimdik duracaktır.

Havai fişek fabrikasında denetimi yapmayanların, sorumluları yargıdan kaçıranların iktidara geldiğimizde burnundan fitil fitil getireceğiz.

Ayvayı satacak yer yok şuanda. Devlet sahip çıkmıyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda çiftçi şunu görecek, ürettiğiniz her alın terinin karşılığını alacaksınız. Altılı masanın taahhüdüdür bu. Fındık üretiminde üçüncü. Bir İtalyan şirketi geldi fındık bahçeleri satın alıyor fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Hiçbir tekel çiftçinin, fındık üreticisinin alın terini sömürmeyecektir. Nokta. Sömürtmem. Kazanacaksa bizim çiftçi kazanır. FİSKOBİRLİK'i yeniden ayağa kaldıracağız."

Asla çiftçinin zarar edeceği bir modele izin vermeyeceğiz. Ziraat Odaları, Tarım Birlikleri, Esnaf Kefalet, Tarım Kredi Kooperatifi kim olursa, istediğini üret, formülümüz gayet açık ve net; maliyet artı makul kâr eşittir taban fiyat olacak. Bütün çiftçi kardeşlerim bu formülü ezberlemesini isterim. Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla ama asla bu topraklarda zarar etmeyecek.

Çiftçilerin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Onlar kalkıp çetelerin faizlerini siliyorlar.

GENÇLERE SESLENDİ

Bu ülkenin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 7,5 milyon genç sandığa gidecek oy kullanacak, 7,5 milyon genç bu ülkeye demokrasiyi mutlaka getirecek. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacaktır.Hep beraber motorları maviliklere süreceğiz. Bu ülkeye, barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Kimse kimsenin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla kavga etmeyecek. İnsanı insan olarak göreceğiz ve başımızın tacı yapacağız. Sandığa gidin, sakın ola umutsuzluğa kapılmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi sizlere emanet etti.

EYT ÇIKIŞI

EYT'yi bakalım nasıl çözecekler. Çözmezlerse anahtarı bana vereceksiniz. Hiç kimseyi mağdur etmeden çözeceğim. Neden EYT var, neden sayıları artıyor. İşin özü şu, kişi emekli oluncaya kadar emeklilik hakkını alıyor ama aylık alamıyor, bunun için belli bir yaş limitini doldurması lazım, o zamana kadar çalışırsa aldığı aylık düşüyor. Bunun adına da reform dediler. Yani kim daha fazla pirim öderse daha az alıyorsunuz. böyle bir garabet dünyada yaşanmadı. EYT'li çalışmak istese de çalışmak istemiyor, çünkü çalışıp pirim öderse emekli aylığı düşecek. Onu çözeceğim. Hiç meraklanmayın.

"BİR YILDA YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

20 yılda çözemediler Sakarya'dan bütün Türkiye'ye söz veriyorum, bir yılda yurt sorununu çözeceğiz. Birer, üçer kişilik odalari geniş bant internet erişimi, sıcak soğuk suyu olacak. Gençler üniversiteyi kazandığında oğlum kızım nerede kalacak diye endişe duymayacak.

'Tank Palet vatandır satılamaz' yazmışsınız. Güzel. 20 milyar dolarlık bir yatırımdır tank palet büyük bir üretim üssüdür. Tank ürettik ya birisinin hoşuna gitmedi. Tank Palet fabrikasını aldı Ethem Sancak’a verdi. Ethem Sancak tank üretir mi? ‘Ben yaparım ama param yok. Katar’ı ortak edin’ dedi. Katar da tank üretmiyor. Buradan açık ve net söylüyorum. İktidar olduğumuz bir hafta içerisinde o tank palet fabrikasını alıp şanlı ordumuza aynen iade edeceğim. Eğer siz önemli fabrikanızı bu hale getirirseniz bunun vatan severlikle bir ilgisi yoktur.

Biziz milliyetçi. Bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz. Biz Mustafa Kemal'in, Ecevit'in yolundan ilerliyoruz. Bizim milliyetçiliğimizi soracak olursanız Akdeniz'in sularına CHP'nin milliyetçiliğini yazdık biz. Beşparmak dağlarında bizim milliyetçiliğimizi göreceksiniz. Biz bunlar gibi 'Geleceğim, bir sabah gelirim' değil. Ecevit ne dedi? 'Ordumuz şu anda Kıbrıs'tadır' dedi. Adalar işgal ediliyor dedim. Lozan'a aykırı dedim tık çıkmadı. Şimdi gündem ekonomi ya, millet perişan vaziyette ya oturuyor 'vay ben bir gece gelirim' Sana davetiye mi göndersinler? Yüreğin, cesaretin varsa gidersin.

Bunlar 'Biz milliyetçiyiz' diyor ya. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet kendi toprağından kaçtı, kendi bayrağını indirdi ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. Şimdi bana dönüp 'Biz milliyetçiyiz siz değilsiniz' diyorlar. Biz olsak bayrağımız orda dalgalanırdı, gerekirse hepimiz canımızı verirdik. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde ne pahasına olursa olsun Süleyman Şah Türbesi toprağımıza gidecek, bayrağımız yeniden dalgalanacak.

6'LI MASA AÇIKLAMASI

Altı lider bir aradayız. Altı partinin liderleri demokrasi konusunda anlaştık. Türkiye’nin huzuru konusunda, Türkiye’nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık. Türkiye’de devletinde liyakatin ve adaletin olması gerektiği konusunda anlaştık. Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. O çarklar zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. ‘Altında başka parti var mı?’ diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata."