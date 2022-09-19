- 19 Eyl 2022 - 18:56 G: 19 Eyl 2022 - 18:57

Nefes kesen Kocaeli Rallisi sona erdi

Adrenalin dolu yarışlara sahne olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı 39. Kocaeli Rallisi sona erdi.

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İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 39’uncusu düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. Yarışı olan Kocaeli Rallisi sona erdi. 17 - 18 Eylül tarihleri arasında 9 etapta gerçekleştirilen yarışlar nefes kesti. Yarışın ilk günü; Türkiye Rallisi, Tosfed Oğuz Gürsel Rallisi ve Historic Rallisi olmak üzere 3 klasmanda yapıldı. Kocaeli Otomobilleri Spor Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen toplamda 61 araç ve 122 yarışçının katılım sağladığı yarışlar nefes kesti. İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışların sonucunda Genel Klasmanda Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz birinci olurken, 2. Cem Alakoç-Gürkal Menderes ve 3. Burak Çukurova-Burak Akçay oldu. Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda birinci Üstün Üstünkaya-Kerim Tar, ikinci Onur Çelikyay-Serdar Canbek ve üçüncü Ömer Gür-Levent Gür oldu. Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nın kazananları ise birinci Levent Şapçılar- Deniz Gümüş, ikinci Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı, üçüncü Erhan Akbaş-Ersen Yıldız oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak başarılı olan sporcuları tebrik ederek ödül takdim etti.

19 Eyl 2022 - 18:56 İHA Kocaeli- Spor

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