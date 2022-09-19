İlk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 39’uncusu düzenlenen 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. Yarışı olan Kocaeli Rallisi sona erdi. 17 - 18 Eylül tarihleri arasında 9 etapta gerçekleştirilen yarışlar nefes kesti. Yarışın ilk günü; Türkiye Rallisi, Tosfed Oğuz Gürsel Rallisi ve Historic Rallisi olmak üzere 3 klasmanda yapıldı. Kocaeli Otomobilleri Spor Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenen toplamda 61 araç ve 122 yarışçının katılım sağladığı yarışlar nefes kesti. İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışların sonucunda Genel Klasmanda Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz birinci olurken, 2. Cem Alakoç-Gürkal Menderes ve 3. Burak Çukurova-Burak Akçay oldu. Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda birinci Üstün Üstünkaya-Kerim Tar, ikinci Onur Çelikyay-Serdar Canbek ve üçüncü Ömer Gür-Levent Gür oldu. Oğuz Gürsel Ralli Kupası’nın kazananları ise birinci Levent Şapçılar- Deniz Gümüş, ikinci Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı, üçüncü Erhan Akbaş-Ersen Yıldız oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak başarılı olan sporcuları tebrik ederek ödül takdim etti.
Nefes kesen Kocaeli Rallisi sona erdi
Adrenalin dolu yarışlara sahne olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4. yarışı 39. Kocaeli Rallisi sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.