Kocaeli Sağlık Turizmine hazır!

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen USKAF 7 ( Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri) başladı. Sağlık Turizmi kongresinde Türkiye’nin sağlık turizm sektörünün tüm alanlarında kalite standartlarının belirlenmesine, uygulanmasına ve sağlık turizmi stratejik planına katkı yapmayı amaçlıyor. Sektörün önde gelen profesyonelleri, teknoloji yöneticileri, uluslararası uzmanlar ve akademisyenler bir araya Kocaeli’de düzenlenen kongrede bir araya geldi.

KONGREYİ AÇTILAR

Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen açılış programına; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Dairesi Başkanı Nuhi Çelikkaya, Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KOTO Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, SAKİD Başkanı Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, STK ve dernek temsilcileri ve sağlık sektöründe çalışanlar katıldı.

“KİŞİ BAŞI GELİR BİN 500 DOLAR”

Toplantının ilk konuşmasını SAKİD Başkanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk gerçekleştirdi. USKAF’ı Kocaeli’de gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Cantürk, “Sağlık Turizmi genişlerken çorbada nasıl tuzumuz olur diye düşündük. 2000’li yıllarının başından itibaren sağlıkta önemli gelişmeler kaydedildi. Bugün için Türkiye’de sağlığa ulaşmak kolay. Sürdürülebilir sağlıkta artış sağlandı. Bu yıl da bir toplantı yapmak istediğinizde Sağlıkta Turizm başlığını konuştuk. Türkiye Dünyadaki sağlık turizminde çok ivme kaydetti. Dünyada sağlık turizmi yaklaşık 100 milyar dolar civarında. Türkiye son 10 yılda bu rakamın büyük bir kısmını almak için büyük bir ilerleme kaydetti. 600 bin civarında hasta geliyor Türkiye’ye. Fakat 1 milyar dolar civarında geliri oluyor resmi rakamlara göre. Bizim normal turizmden gelirimiz kişi başına yaklaşık 700 dolar civarında. Bu gelirin artırılması gerekir. Türkiye olarak çok kıymetli bir sağlık sistemine sahibiz. Kocaeli çok kıymetli bir şehir. Sağlık turizminde potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu zaman kadar potansiyelini tam olarak kullanamamasında ziyade kazançlarımızı konuşacağız. Hedefi Kocaeli ve Türkiye olarak belirledik. Kocaeli olarak ne kadar başarılı olursak ülkemizi için aynı faydayı sağlarız. Kocaeli’yi dünyaya tanıtmak bizleri güçlendiriyor” dedi.

“4 BİN 90 YATAK BULUNUYOR”

KOTO Başkanı Necmi Bulut ise yaptığı kısa konuşmada, “Bu etkinliğin bir parçası olmak bizi çok mutlu ediyor. İlimizde 4 bin 90 yatak bulunmaktadır. Bu toplantı ile amacımız tesislerimizin yeterli ve rekabetçi olduğunu göstermektir. Amacımız şehrimizin iç potansiyelini arttırmaktır. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm düzenleme kurullarına teşekkür ediyorum” dedi.

“KOCAELİ’NİN DENKLEM DIŞINDA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Daha sonra kürsüye çıkan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü konuşmasında, “Dünyanın ekonomisinin yeniden şekillendiği bu günlerde hizmet sektörünü birçok ülke için itici bir güç olduğunu görmekteyiz. Sağlık Turizmi ekonomisi gittikçe büyüyen bir alana dönüşmüştür. Bu insan yaşamının her şeyin üstünde olduğuna aykırı durabilir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Burada sağlık sektörü önemi bir kez daha görüyoruz. Teknolojik gelişmeler sayesinde mesafeler ortadan kalktı. Dünya standartları üstüne çıkan ülkemizde Kocaeli’nin denklem dışında kalması mümkün değildir. Umuttepe’de göreve başladığım günden bu yana en büyük eleştiriler bu kadar uzakta hastane olur mu şeklindeydi. Avrupa’da bile örneğinin çok az olduğu merkezler üniversitemizde bulunuyor. Şimdi ise bir şehir edasında gelişmiş durumda.

“SAĞLIK TURİZMİ İÇİN HAZIRIZ”

Her zaman Kocaeli’nin çevreye hizmet edebilecek konumda olan bir şehir olduğuna inanmış bir ekibiz. Sağlık sektörünün geldiği durumunda farkında olarak harekete geçtik. Sağlık turizmi için hazırız. Kentimiz sağlık turizmi için çok önemli bir noktada. Transit yollarının üzerinde bulunmak başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin açık bir farklar ilerdeyiz. Sağlığın içinde 40 yıldan fazladır olan bir insan olarak söylüyorum sağlık alanında yapılan uygulamaların büyük bir kısmı ülkemizde yapılmaktadır. Önümüzde kışı dikkate alacak olursak Avrupa’daki yaşlıların sağlık ve bakımı konusunda ülkemiz daha önemi hale geliyor” dedi.

“PASTADAN ALMAMI GEREKEN PAY BÜYÜKMELİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün şehrimizin geleceği adına bir başka güzel programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılı rakamları itibari ile baktığımızda Türkiye’deki sağlık Turizmi geliri 1.6 milyar dolar. 2022’de bunun 2 buçuk milyar civarında tamamlanması öngörülüyor. 2023’te ise 5 milyar dolar hedefleniyor. Tutarların büyüklüğü ortada. Bu pastadan almamız gereken pay büyümeli. Altyapı anlamında Kocaeli’nin giderek artan bir kapasitesi var. Emsal illerle kıyaslandığımızda inanılmaz bir rekabetçi üstünlük var. Bir oyun planımızın olması gerekiyor. Bir oyun planınız yoksa daha iyi sonuç alabilecekken alamayabiliyorsunuz.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Biz belediye olarak ne yaparız. Termal kaynakların araştırılması ve tesislerin yapılmasını sağlayabiliriz. Bunların sayısını arttırmak ve kolaylıklar sağlamak. Sağlık tesislerinin kurulmasında ki gerekli imar planlarını yapıp altyapı çalışmaları yapmak. Bunlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Siz burada ne kadar iyi olursanız olun insanların bundan haberi olmadığında bir faydası olmaz. Bu tanıtımla alakalı bir mesele. Bugünde emeği geçen birçok isimsiz kahraman var. Onların da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

27 SAĞLIK KURULUŞUNUN SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ VAR

Son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “İlimiz ülkemizin gelişmesine katkı sınan önemli bir şehir. Kentimiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık altyapısına sahiptir. İlimizde Üniversite hastanesi, kamu ve özel sektör hastanelerimiz bulunuyor. Çok yakında yapımı tamamlanacak şehir hastanesi ile bu alanda gelişeceğimiz aşikardır. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın içerisinde en ufak bir mağduriyet yaşanmaması için elimden geleni yaptık. Kahraman sağlık çalışanlarımızın desteği ile bu süreç yaşanmıştır. İlimizde 27 sağlık kuruluşu sağlık turizmi belgesi almaya hak kazanmıştır. Kocaeli Şehir Hastanesinin de en yakın zamanda sağlık turizmi yetki belgesi alması planlanmaktadır.

“2022 YILINDA 155 BİN TURİST KOCAELİ’YE GELDİ”

Son 3 yıl da ilimizde Sağlık Turizmi alanında 184 bin 116 yabancı hasta gelmiş, ve bu hastaların 155 bin 569’u 2022 yılına aittir. Özelikle başta Kocaeli Üniversitesi rektörümüz başta olmak üzere alanında isim yapmış hekimlere sahibiz. Tanıtım ve pazarlama ayağında da destek vererek bu pastadan daha büyük pay almak mümkündür. Öncelikle bu çalışmları özveri ile yürüten Başhekim hocamıza, Rektör hocamıza ve Birlikte çalışmaktan her zaman onur duyduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.