- 23 Eyl 2022 - 18:15 G: 23 Eyl 2022 - 18:21

Meral Akşener Kocaeli’de: Dostluğu da düşmanlığı da unutmayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi tarafından yapılan Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı. Akşener burada yaptığı konuşmada, “Biz vefalı bir aileyiz, ilginç bir yönümüz vardır: hiç unutmayız. Dostluğu da düşmanlığı da unutmayız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün ağabeyi olan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Nihat Gürer’in adının verildiği spor tesisi açılışı için ilimize geldi. İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına Akşener ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Gürer Ailesi, Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, partilerin ilçe başkanları ve partililer katılım gösterdi. İzmit Belediyesi, kaymakamlık binası yanında yer alan 3 bin 300 metrekare park alanında 99 metrekare giyinme, duş vb. ihtiyaçların karşılanabileceği prefabrik bina ile 24’e 41 metre ölçülerinde suni çim futbol sahası inşa etti.

UMARIM NİCE HAYIRLI İŞLERE VESİLE OLUR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende Banu Gürer, “Günümüzde göremediğimiz vefa duygusunu bizlere yaşattı bu tesis. Belediye başkanımız başta olmak üzere bu tesiste emeğin şükranlarımı iletiyorum. Umarım bu teşebbüs nice hayırlı işlere vesile olur” dedi.

İZMİT VEFALIDIR”

Gürer’in ardından konuşma yapan Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz bugün mutlulukla beraber buruğuz. Bu kente kattıklarını yaşatmak, unutturmamak için değerli ailesiyle, il başkanlarımızın katkılarıyla, altyapı spor kulüplerinin bize olan desteği, halkımızın da desteğiyle onun adını yaşatacak bir isim vermek üzere bir araya geldik. Bizim için kıymetli bir gün. Göreve geldiğimizden bu yana istiyoruz ki bu kente emeği geçmiş insanlar unutulmasın. İzmit, vefalıdır. Unutmaz. Biz de dedik ki rahmetli Nihat abimizin adını mutlaka yaşatmalıyız. İlk olarak burayı tasarladık. Burada bir spor tesisi ihtiyacı vardı. Minik yavrularımızın ‘Fatma abla bize tesis yap, biz idman yapamıyoruz’ demişti” dedi.

GÖREVLERİMİZ SINIRLI, GÖREVLERİMİZ EMANET”

Hürriyet, “Burayı çok hızlı şekilde imalatını gerçekleştirdik. Ancak çocuklar yaşatabilir adını dedik. Yetişecek sporcuların da bu kentin ismini duyurmaları, ileride sporcu olduğunda ‘Ben ilk antrenmanımı burada yapmıştım’ demesini çok istiyoruz. İnşallah iyilikler getirsin yaptığımız her hizmet. Görevlerimiz sınırlı, görevlerimiz emanet. Milletin parasıyla amacımız ve çabamız, mücadelemiz millete hizmet etmek. Biz çocukların belediyesiyiz. Milletimizin parasının boşa gitmemesi için çocuklarımıza her desteği vermeye çalışıyoruz. Genel başkanımıza zamanını bize ayırdığı için sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

BENLE BERABER İKİ İÇİŞLERİ BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÇIKMIŞ”

Hürriyet’in ardından konuşan Meral Akşener, “Burada abimin arkadaşları var. Biz oldukça kalabalık bir aileyiz. Babamın ailesi özellikle oldukça kalabalık bir aile. Onlar burada. Kuzenlerim burada, yeğenlerim, yengelerim burada. Abim, çok enteresan bir insandı. Kız-erkek ayırmaz, kızlardan yana tercih kullanırdı. Her genç kızı kız kardeşi görürdü. Hiç talepsizdi. Ben ondan feragat etmeyi öğrendim. Siyasi bir aileye mensubuz, benle beraber iki içişleri bir milli eğitim bakanı çıkmış. Bu cumhuriyetin kurucusu kendini sayan bir aileyiz. Bugün burada abimin ismiyle Atatürk’ün resmini Türk Bayrağı’yla birlikte görmenin neye tekabül ettiğini size anlatamam. Siyasi bir aileydik ama abim kişisel hiçbir talebi dile getirmemiş duayen bir politikacıydı. Benim önüme bir fırsat çıktığında sonuna kadar arkamda duran bir çınardı. Çok iyi bir babaydı. Çok iyi bir kocaydı. Çok da iyi bir abi, arkadaştı. Çok ketum bir insandı. İyiliği, kötülüğü anlatmayan bir insandı. Ben de onun için çok cesur oldum başkanım. Bu tesis umarım çocuklarımız için hayırlara vesile olur. Biz vefalı bir aileyiz, ilginç bir yönümüz vardır: hiç unutmayız. Dostluğu da düşmanlığı da unutmayız” dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesisin açılışı gerçekleştirildi.

23 Eyl 2022 - 18:15 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Akif Arıcıoğlu - Bu kadar az kalabalık ile Koskoca parti genel başkanı hemde kendi ilinde ve abisi adına bir tesis açıyor 150 kişi bile yok demekki iyi parti il başkanı Şanbaz Yıldız iyi partiyi kocaelide bitirmiş akşenerim mirasını tüketmiş demektir bu utanç karşısında şanbaz yıldız derhal istifa etmelidir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Eylül 19:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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