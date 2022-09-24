- 24 Eyl 2022 - 15:45 G: 24 Eyl 2022 - 17:59

Uşakspor - Kocaelispor

2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz yenilgisiz Kocaelispor, Uşakspor ile karşı karşıya geldi 0-3

mask

Maç başladı

Dakika 2: Resul korneri soldan kullandı, karambol yaşarım, Gökhan sahip oldu.

Dk. 3: Kocaelispor orta alanda Tayfun'la kazandığı topta, kontra atak sağ kanattan gerçekleşti. Mehmet Yılmaz çizgiye inip yaptığı ortaya, ön direkte Samed Ali kafayla vurdu. kalecinin solundan top ağlarla buluştu.

Dk 16: Kocaelispor ikinci gole Yusuf Cihat ile yaklaştı. Beykan'ın sol kanattan çizgiye indiği pozisyonda, ceza alanına yaptığı orta defansa çarpıp ceza sahası dışarı çıktı. O bölgede bulunan Yusuf Cihat gelişine vurdu, Uşakspor savunmasına çarpan top az farkla kornere çıktı.

Dk.20: Uşakspor sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada, Alpay topu ıskalayınca, arkasındaki Muzaffer Kahriman kafayla topu kaleye gönderdi, kaleci Gökhan topu zorlukla çeldi.

Dk. 30: Uşakspor Kocaelispor yarı sahasında iyi paslaştı. Ceza alanının içerisinde sağ kanattan yapılan ortaya İbrahim Demir yükseldi. yaptığı kafa vuruşu yerden sekti, son anda Gökhan uzanırken, seken topu Diego taça gönderdi.

Dk. 35: Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası içerisine verilen pasa hereketlenen Okan Eken kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci Vedat kurtardı.

İlk yarı bitti 0-1

2. yarı başladı

Dk. 47: İlyas Kubilay rakip yarı sahada taşıdığı topta, savunma arkasına Tayfun'u harketlendirdi. Kaleci Vedat açılırken, açıyı da kapatamadı. Tayfun yaptığı klas aşırtma vuruşuyla golü yaptı ve skoru 0-2 yaptı.

0-3

Dk. 57: Kocaelispor'da rakip yarı alanda Beykan ve Tayfun iyi paslaştı. Bu esnada Tayfun'a yapılan faulde, hızlıca kullanan Tayfun topu İlyas Kubilay'a verdi. Önü boş durumda olan İlyas Kubilay yaklaşık 25 metreden güzel bir şut çıkarttı ve top ağlarla buluştu.

Dk. 80: Kocaelispor'da Beykan orta alandan sağ çaprazda hareketlenen Mehmet Yılmaz'ın önüne bıraktı topu. Mehmet Yılmaz çaprazdan kaleciyle karşı karşıyaydı, ortaya çevirmek yerine şut atmayı denedi. Top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 84: Kocaelispor'da Beykan ve Okan kenara geldi. Oyuna Hazarhan ve Mertan dahil oldu.

Dk.88: Hazarhan'ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada, müsait pozisyonda kafasını uzatan Cem etkili bir vuruş yapamadı.

Maça 3 dakika ilave edildi...

Maç bitti 0-3

*****

UŞAK 1 EYLÜL - UŞAK
24.09.2022 - 16:00
DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ( Hakem)
BUĞRA CAN SEMERCİOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
FURKAN ULU(2. Yardımcı Hakem)
RAMAZAN HAYMANA(Dördüncü Hakem)

ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ(Gözlemci)
NEVZAT SÜZEN(Temsilci)
OKAN KAPLAN(Temsilci)

24 Eyl 2022 - 15:45 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.990.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uşakspor - Kocaelispor mask
Uşakspor - Kocaelispor
Meral Akşener Kocaeli’de: Dostluğu da düşmanlığı da unutmayız mask
Meral Akşener Kocaeli’de: Dostluğu da düşmanlığı da unutmayız
75 ülkeden bin 65 karatecinin ter döktüğü uluslararası turnuva başladı mask
75 ülkeden bin 65 karatecinin ter döktüğü uluslararası turnuva başladı
Kocaeli Sağlık Turizmine hazır! mask
Kocaeli Sağlık Turizmine hazır!
Nefes kesen Kocaeli Rallisi sona erdi mask
Nefes kesen Kocaeli Rallisi sona erdi
Kocaelispor - Bucaspor 1928 mask
Kocaelispor - Bucaspor 1928

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL