Kocaelispor - Ayvalıkgücü

Maç başladı

Dk.3: Kocaelispor orta sahada rakibin yaşadığı anlaşmazlık sonucunda topu Cem ile kazandı. Topu taşıyan Cem ortadaki Yiğitali’ye gönderdi. Yiğitali’nin şutunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

Dk.19: Kocaelispor rakip yarı sahanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta, Atila hızlı şekilde kullandığı, Yiğitali ceza alanının rakibini çalımlayıp sol ayağıyla vurdu top üstten dışarı çıktı.

Dk.20: Ayvalıkgücü geliştirdiği atakta, defans arkasına sarkan Hami kaleci İsmet’le karşı karşıya kaldı. İsmet’in üzerinden yaptığı vuruş ağlarımıza gitti 0-1.

Dk.33: Ayvalıkgücü soldan kazandığı korner atışında yapılan ortada Alpay'ın kafasından seken topa Kemal vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 37: Yiğitali rakibinin yüzüne yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi...

Kocaelispor'da devre arasında Anıl Emre oyundan alındı, yerine Yağız Gül dahil oldu.

İkinci yarı başladı

Dk.50: Sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cem, bir rakibini geçip önünü açtı. Yerden yaptığı vuruşu kaleci Deniz kornere çeldi.

Dk. 52: Atila'nın sol taraftan içeri doğru hareketlenip, topu sağdan hareketlenen Cem'in önüne bıraktı. Cem içerideki Mertan ile duvar pası yaptı, sonrasında yaptığı vuruşu kaleci zorlukla uzaklaştırdı.

Dk. 57: Kocaelispor defansında seken topta Alpay topu sektirdi. Seken top rakibin önünde kaldı, ceza alanına verilen pasta, Veysel vurdu. defansa da çarpan top ağlara gitti 0-2.

Dk.63: Ayvalıkgücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Burak Özbakır, Yiğit'i çalımlayp sert vurdu, İsmet'in çeldiği topu defans uzaklaştırdı

Dk. 65: Sol kanattan geliştirdiği pozisyonda Hakan Özkan çizgiye inip ortasını yaptı. Kemal Akbaba yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi 0-3.

Dk.66: Kocaelispor'da oyuna dahil olan isimler Yusuf Efe ve Yusuf Cihat. Oyundan çıkan oyuncular Yiğitali ve Yiğit Canguru.

dk.77 Mertan... 1-3...

Dk. 76: İlyas Kubilay'ın ceza alanını sol dışından yaptığı ortada hareketlenen Mertan yaptığı güzel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi

Dk.83: Kocaelispor'da defansta İsmet ve defans arasında yaşanan anlaşmazlıka top boşta kaldı, ceza alanı dışından yapılan vuruta topu Diego çizgiden çıkarttı.

1-4

Dk.89: Veysel Karani sol kanattan ceza alanına doğru hareketlendi. çalımlayı yaptığı vuruş kaleciden döndü, seken topta boş kalan kaleye Baver Ayaz topu gönderdi skor 1-4.

Maç bitti

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BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ

27.09.2022 - 15:00

ŞAHİN BERKER( Hakem)

ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)

KEREM KALKAN(2. Yardımcı Hakem)

ASLAN GÖKHAN ÇELİK(Dördüncü Hakem)