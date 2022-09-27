- 27 Eyl 2022 - 14:45 G: 27 Eyl 2022 - 17:25

Kocaelispor - Ayvalıkgücü

Kocaelispor. Ziraat kupası 2.tur maçında bugün Ayvalıkgücü takımını Derince'de konuk etti 1-4

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Maç başladı

Dk.3: Kocaelispor orta sahada rakibin yaşadığı anlaşmazlık sonucunda topu Cem ile kazandı. Topu taşıyan Cem ortadaki Yiğitali’ye gönderdi. Yiğitali’nin şutunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

Dk.19: Kocaelispor rakip yarı sahanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta, Atila hızlı şekilde kullandığı, Yiğitali ceza alanının rakibini çalımlayıp sol ayağıyla vurdu top üstten dışarı çıktı.
Dk.20: Ayvalıkgücü geliştirdiği atakta, defans arkasına sarkan Hami kaleci İsmet’le karşı karşıya kaldı. İsmet’in üzerinden yaptığı vuruş ağlarımıza gitti 0-1.

Dk.33: Ayvalıkgücü soldan kazandığı korner atışında yapılan ortada Alpay'ın kafasından seken topa Kemal vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

Dk. 37: Yiğitali rakibinin yüzüne yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi...

Kocaelispor'da devre arasında Anıl Emre oyundan alındı, yerine Yağız Gül dahil oldu.

İkinci yarı başladı

Dk.50: Sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Cem, bir rakibini geçip önünü açtı. Yerden yaptığı vuruşu kaleci Deniz kornere çeldi.

Dk. 52: Atila'nın sol taraftan içeri doğru hareketlenip, topu sağdan hareketlenen Cem'in önüne bıraktı. Cem içerideki Mertan ile duvar pası yaptı, sonrasında yaptığı vuruşu kaleci zorlukla uzaklaştırdı.

Dk. 57: Kocaelispor defansında seken topta Alpay topu sektirdi. Seken top rakibin önünde kaldı, ceza alanına verilen pasta, Veysel vurdu. defansa da çarpan top ağlara gitti 0-2.

Dk.63: Ayvalıkgücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Burak Özbakır, Yiğit'i çalımlayp sert vurdu, İsmet'in çeldiği topu defans uzaklaştırdı

Dk. 65: Sol kanattan geliştirdiği pozisyonda Hakan Özkan çizgiye inip ortasını yaptı. Kemal Akbaba yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi 0-3.

Dk.66: Kocaelispor'da oyuna dahil olan isimler Yusuf Efe ve Yusuf Cihat. Oyundan çıkan oyuncular Yiğitali ve Yiğit Canguru.

dk.77 Mertan... 1-3...

Dk. 76: İlyas Kubilay'ın ceza alanını sol dışından yaptığı ortada hareketlenen Mertan yaptığı güzel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi

Dk.83: Kocaelispor'da defansta İsmet ve defans arasında yaşanan anlaşmazlıka top boşta kaldı, ceza alanı dışından yapılan vuruta topu Diego çizgiden çıkarttı.

1-4

Dk.89: Veysel Karani sol kanattan ceza alanına doğru hareketlendi. çalımlayı yaptığı vuruş kaleciden döndü, seken topta boş kalan kaleye Baver Ayaz topu gönderdi skor 1-4.

Maç bitti

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BELEDİYE DERİNCESPOR DOĞAL ÇİM STADYUMU - KOCAELİ
27.09.2022 - 15:00
ŞAHİN BERKER( Hakem)
ÜNAL DOĞRU(1. Yardımcı Hakem)
KEREM KALKAN(2. Yardımcı Hakem)
ASLAN GÖKHAN ÇELİK(Dördüncü Hakem)

27 Eyl 2022 - 14:45 Kocaeli- Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Kuruceşmeli - Kimse kusura bakmasın hodri meydan bu antranor ve başkanın arkasında şak şakcilik yapmayı bırakmadı için bizden bişey olmaz anca birbirimizi yer dururuz kan değişimi şart

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 17:00
01

Ali Naci 1966 - Rezilsiniz, rezilsiniz,rezilsiniz,istemiyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 16:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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