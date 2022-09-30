Kadın futbolunda akıl almaz üretim!

KADIN FUTBOLCU FABRİKASI
Önce Gölcükspor, ardından Derince Belediyespor, Harbişspor ve son olarak Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ile uzun yıllardır kadın futboluna hizmet eden Hasan Alemdar ve başarılı antrenör ekibi Türk kadın futboluna sporcu ihraç etmeye devam ediyor. Çok sayıda milli futbolcusu bulunan, iki kez okullar arası dünya finaline çıkan ve Türkiye dereceleri ile dolu Alemdar’ın yetiştirdiği öğrenciler de hocalarını mahcup etmiyor.
GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZON, ALG!
Dev kulüpler ve marka takımlarda İzmitli futbolcu bolluğu yaşanıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın yardımcı antrenörlüğünü Alemdar’ın Gölcükspor’dan futbolcusu Hilal Başkol yapıyor. Aynı takımda Fatma Sare Öztürk ve Erva Karaovalı da forma giyiyor. Fenerbahçe’de İlayda Cansu Kara, Trabzonspor’da Sedar İnce, Beşiktaş’ta da Mesude Alayont ve Almila Dilek Eroktay gibi yıldızlar döküyor.
YENİ YILDIZLAR YETİŞİYOR
Kadın futbolunun markası haline gelen ALG ise İzmitli kızlarımız Gülbin Hız, Ece Tekmen ve Medine Erkan’ı kadrosunda bulunduruyor. Milli kaleci Sude Nur Yolcu ise bu sezon da şampiyonluğu kovalayacak olan Ankara Fomget’e transfer oldu. Bu futbolculara yenileri de eklenecek. A takım olarak 1. Lig’de 2005-2006 doğumlu futbolcularla mücadele edecek olan yeşil siyahlılar 2 ya da 3 alt yaş gruplarında bu sezon Türkiye şampiyonlukları hedefliyor.
TEKNİK KADRO
Hasan Alemdar – Teknik Direktör
Özge Arslan – Yardımcı Antrenör
Sinem Şirin - Yardımcı Antrenör
Batuhan Güzeltepe - Yardımcı Antrenör
Ali Ünlü - Yardımcı Antrenör
Emre Şimşek - Yardımcı Antrenör
Onurcan Uluçtepe – Kaleci Antrenörü
HASAN ALEMDAR’IN GURUR TABLOSU
Hilal Başkol – Yardımcı Antrenör - Galatasaray ve A Milli Takım
Fatma Sare Öztürk –Stoper - Galatasaray
Erva Karaovalı – Santfor - Galatasaray
Cansu İlayda Kara – Sol Bek – Fenerbahçe
Almila Dilek Eroktay – Stoper – Beşiktaş
Mesude Alayont – Santrfor – Beşiktaş
Seda İnce – Sağ bek – Trabzonspor
Gülbin Hız – Stoper, Orta Saha - ALG
Ece Tekmen – Orta Saha – ALG
Medine Erkan – ALG (Tedavisi devam ediyor)
Sudenur Yolcu – Kaleci - Ankara Fomget
Leyla İlter – Stoper – Sağ Kanat – Fatih Vatan
Damla Yıldız – Stoper - Fatih Vatan
Helin Ataç – Orta Saha – Karadeniz Ereğli
Sümeyra Kıvanç – Orta Saha – Karagümrükspor
Ayça Tekmen – Sağ Bek – Hatayspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.