- 30 Eyl 2022 - 15:47 G: 30 Eyl 2022 - 15:50

Kadın futbolunda akıl almaz üretim!

Kocaeli ve ülke kadın futbolu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi olan Hasan Alemdar, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ile akıl almaz bir üretime imza atıyor. Deneyimli antrenör ekibi ile birlikte çalışmalarına devam eden Alemdar’ın bu sezon Kadınlar Süper Ligi’nde tam 15 futbolcusu ve 1 de antrenörü bulunuyor.  

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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KADIN FUTBOLCU FABRİKASI

Önce Gölcükspor, ardından Derince Belediyespor, Harbişspor ve son olarak Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ile uzun yıllardır kadın futboluna hizmet eden Hasan Alemdar ve başarılı antrenör ekibi Türk kadın futboluna sporcu ihraç etmeye devam ediyor. Çok sayıda milli futbolcusu bulunan, iki kez okullar arası dünya finaline çıkan ve Türkiye dereceleri ile dolu Alemdar’ın yetiştirdiği öğrenciler de hocalarını mahcup etmiyor.

 

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZON, ALG!

Dev kulüpler ve marka takımlarda İzmitli futbolcu bolluğu yaşanıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın yardımcı antrenörlüğünü Alemdar’ın Gölcükspor’dan futbolcusu Hilal Başkol yapıyor. Aynı takımda Fatma Sare Öztürk ve Erva Karaovalı da forma giyiyor. Fenerbahçe’de İlayda Cansu Kara, Trabzonspor’da Sedar İnce, Beşiktaş’ta da Mesude Alayont ve Almila Dilek Eroktay gibi yıldızlar döküyor. 

 

YENİ YILDIZLAR YETİŞİYOR

Kadın futbolunun markası haline gelen ALG ise İzmitli kızlarımız Gülbin Hız, Ece Tekmen ve Medine Erkan’ı kadrosunda bulunduruyor. Milli kaleci Sude Nur Yolcu ise bu sezon da şampiyonluğu kovalayacak olan Ankara Fomget’e transfer oldu. Bu futbolculara yenileri de eklenecek. A takım olarak 1. Lig’de 2005-2006 doğumlu futbolcularla mücadele edecek olan yeşil siyahlılar 2 ya da 3 alt yaş gruplarında bu sezon Türkiye şampiyonlukları hedefliyor.

TEKNİK KADRO

Hasan Alemdar – Teknik Direktör

Özge Arslan – Yardımcı Antrenör

Sinem Şirin - Yardımcı Antrenör

Batuhan Güzeltepe - Yardımcı Antrenör

Ali Ünlü - Yardımcı Antrenör

Emre Şimşek - Yardımcı Antrenör

Onurcan Uluçtepe – Kaleci Antrenörü

 

HASAN ALEMDAR’IN GURUR TABLOSU

Hilal Başkol – Yardımcı Antrenör - Galatasaray ve A Milli Takım

Fatma Sare Öztürk –Stoper - Galatasaray

Erva Karaovalı – Santfor - Galatasaray

Cansu İlayda Kara – Sol Bek – Fenerbahçe

Almila Dilek Eroktay – Stoper – Beşiktaş

Mesude Alayont – Santrfor – Beşiktaş

Seda İnce – Sağ bek – Trabzonspor

Gülbin Hız – Stoper, Orta Saha - ALG

Ece Tekmen – Orta Saha – ALG

Medine Erkan – ALG (Tedavisi devam ediyor)

Sudenur Yolcu – Kaleci - Ankara Fomget

Leyla İlter – Stoper – Sağ Kanat – Fatih Vatan

Damla Yıldız – Stoper - Fatih Vatan

Helin Ataç – Orta Saha – Karadeniz Ereğli

Sümeyra Kıvanç – Orta Saha – Karagümrükspor

Ayça Tekmen – Sağ Bek – Hatayspor

30 Eyl 2022 - 15:47 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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