- 03 Eki 2022 - 14:59 G: 03 Eki 2022 - 15:01

Sosyal sorumluluk için kilometrelerce yol kat edip Kocaeli’ye geldiler

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından güzellik uzmanları, kuaförler, berberler ve estetisyenler Gebze'de düzenlenen sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalara katılan toplam 85 yarışmacı, makaslarını ve fırçalarını engelli bireyler için kullandı.

mask

Proje çerçevesinde katılımcılar, türban ve topuz modeli, makyaj ve erkek saç kesim yarışmasından oluşan 4 kategoride hünerlerini sergileyerek davetlilere heyecanlı saatler yaşattı. Yarışmalara katılan toplam 85 yarışmacı, makaslarını engelli bireyler için kullandı. Organizasyonda engelli bireylere çeşitli hediyeler, dereceye giren yarışmacılara ise madalya ve kupaları verildi.

"İlk defa böyle bir program yapıldı"

Programı düzenleyen Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Kocaeli Başkanı ve Gül Beşirlioğlu Akademinin sahibi Gül Beşirlioğlu, "Programımız 81 il ve uluslararası olarak yapılıyor. Buradaki uzaklardan gelen arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, dostlarımız bizim engelli çocuklarımıza faydalı olabilmek için bugün kuaförler, güzellik uzmanları, estetisyenler, kalıcı makyaj uzmanları ve berberler birbirleriyle yarıştılar. Bugün öncelikle kısa bir eğitim programımız oldu. Sonra arkasından türban yarışmamız, topuz yarışmamız, makyaj yarışmamız ve erkek saç kesim yarışmalarımız oldu. Güzel bir yarışma, şu anda da devam ediyor. Kocaeli’mizde ilk defa yapılıyor. Daha doğrusu engelliler için ilk defa böyle bir program yapılıyor. İnşallah devamı da gelecek. Sadece Türkiye’den katılmıyorlar. Yurt dışı ve yurt içi bütün gönüllü arkadaşlarımız projeye destek verdiler. Bu desteklerinden dolayı da onlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi

"Onlar elleriyle sanatlarını, biz ellerimizle kendimizi anlatıyoruz"

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak ise "Bizler burada projeler yaparken amacımız sosyal sorumluluk, yani farkındalık oluşturmak. Bu farkındalık projelerinden bir tanesini de bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bu proje de dünyada bir ilk. Projenin esas ismi ‘Konuşan Eller, Çalışan Eller’ projesi. Güzellik uzmanı arkadaşlarımız, kuaförler, berberler elleriyle, makaslarıyla çalışıyorlar. Bizler gibi işitme engelliler de el ve beden diliyle konuşuyorlar. Yani ikimizin de konuşma şeklimiz aynı. Onlar ellerini konuşturuyor, biz ellerimizi konuşturuyoruz. Onlar elleriyle sanatlarını, biz ellerimizle kendimizi anlatıyoruz. Bu güzel günde burada bu farkındalığı yaparken elbette ki bizim insanlarımız çok duyarlı. Zaten kuaförler, güzelliği yansıtan insanlar. Her gün aynaya bakarak güzelleştiriyorlar. Biz de istedik ki bizim dünyamızı da güzelleştirsinler. Bu projeye Almanya’dan, Fransa’dan, Bulgaristan’dan, Kıbrıs’tan, Azerbaycan’dan gelen arkadaşlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki ülkemizin 81 vilayetinden de gelen arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığım için gurur duydum"

Yarışmaya Konya’dan jüri olarak gelen ve çocukluğundan beri kuaförlük yaptığını söyleyen Emine Yürekli de, "Çok güzel bir yarışma. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığım için çok gurur ve onur duyuyorum. Bu projede yer almak çok güzel. Buradaki arkadaşlarımın hepsi mesleklerinde profesyonel kişiler. Burada engelli çocuklarımız için yarışacaklar, hepsine başarılar diliyorum. Çocuklara katkımız olduğundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bunun devamını getireceğimizi düşünüyorum"

Yarışmanın jürilerinden Gebze’de kuaför işletmeciliği yapan İbrahim Akgöz ise "Bu güzel organizasyona katılmak benim için bir şerefti. Düzenleyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Keza biz de burada yardımcı olduk. Bu Gebze’de ilk defa düzenlenen bir program ve çok güzel bir sosyal proje. Tabii buna katılmaktan son derece mutluyum. Bunun devamını getireceğimizi düşünüyorum. Gebze’de böyle bir faaliyetin olması bana ayrıca gurur verici bir kaynak oldu” ifadelerini kullandı.

03 Eki 2022 - 14:59 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.021.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sosyal sorumluluk için kilometrelerce yol kat edip Kocaeli’ye geldiler mask
Sosyal sorumluluk için kilometrelerce yol kat edip Kocaeli’ye geldiler
Necmi Bulut: “Amacımız yönetmek değil hizmet etmek” mask
Necmi Bulut: “Amacımız yönetmek değil hizmet etmek”
Kadın futbolunda akıl almaz üretim! mask
Kadın futbolunda akıl almaz üretim!
Tarhan: Vizyonsuzluk Kartepeli turizmcimizi yoğun bakımda entübe hale getirmiş mask
Tarhan: Vizyonsuzluk Kartepeli turizmcimizi yoğun bakımda entübe hale getirmiş
Kocaelispor - Ayvalıkgücü mask
Kocaelispor - Ayvalıkgücü
İhsaniyespor deplasmanda kazandı! “1-2” mask
İhsaniyespor deplasmanda kazandı! “1-2”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL