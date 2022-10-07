Nenehatun’da protokol maçı

Kocaeli’nde her yıl gerçekleşen Amatör Spor Haftası Kutlama Etkinlikleri’ne bu yıl Darıca ev sahipliği yaptı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte pasta kesilerek amatör spor haftası kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, davetlilere tesisi gezdirerek spor sahası, idari bina ve spor salonları hakkında bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi’nin işbirliğinde kısa bir süre önce tamamlanarak amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinliğe Büyükakın ve Bıyık’ın yanı sıra Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, KASKF Başkanı Murat Aydın, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

GÖSTERİ MAÇI YAPTILAR

Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama pastası kesildikten sonra Tarık Daşgün, Özer Hurmacı, Evren Turhan gibi eski ünlü futbolcularla Kocaeli protokolü gösteri maçı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın aynı takımda olduğu gösteri maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Programda ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ile Başkan Muzaffer Bıyık, masa tenisi ve bilardo oynadılar.

BIYIK’TAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Amatör spor kulüplerine ve gençlere yakışan modern bir spor kompleksini hayata geçirdiklerini ve hizmete sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’da yılların hayal olan ve özellikle amatör spor kulüplerimizin beklediği bir proje olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’mizi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete açtık. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Gerçek anlamıyla bir spor kompleksini hep birlikte ilçemize kazandırdık. Darıca’mıza ve amatör spor kulüplerimize hayırlı olsun” dedi.