Kocaelispor - Fethiyespor

Maç başladı

Dk.2: Tayfun’un sol çaprazdan kulandığı serbest vuruşta Samed Ali ön tarafta boş kaldı, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi skor 1-0.

Dk. 8: Kocaelispor kazandığı köşe vuruşunda, Tayfun ortaladı, Samed Ali sektirdi, altı pasta boşta kalan Okan güzel bir yarım voleyle golü yaptı skor 2-0.

Dk.16: Ceza sahası içerisinde uzaklaşmayan topta Oktay Balcı vurdu top Atila’nın eline çarptı. Hakemin penaltı olarak yorulduğu pozisyonda, topun başına geçen Burak Başkaya topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı Skor 2-1.

Dk. 28: Fethiyespor’da Selim Kayacı, ceza alanına girerken verdiği pasta Mehmet Yılmaz rakibini düşürünce hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen ilk golün sahibi Burak Başkaya kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru eşitledi 2-2.

İlk yarı sona erdi...

Dk.45+2: Beykan Şimşek çizgiye yakın sol kanattan aldığı topla rakibini geçip, ceza sahasına girdi. Altıpasa çıkarttığı hareketlenen Samed Ali tek vuruşla topu ağlara gönderdi skor 3-2.

İkinci yarı başladı

Dk.62: Sağ taraftan gelişen Fethiyespor atağında Selçuk’un pasında kaleyi karşıdan gören bir noktadan topla buluşan Burak Başkaya, kaleye vurdu, defansta Yusuf’a çarpan topu dışarı çıkmadan Gökhan kontrol etti.

Dk.67: İlyas Kubilay’ın kulladığı kornerde boşta kalan topa hareketlenen Selçuk Alibaz yaklaşık 45 metre sürdükten sonra ters tarafta müsait pozisyondaki Selim’e oynadı. Selim’in pasında yaklaşık 25 metreden kaleyi çaprazdan gören Oktay şutunu çıkarttı, top sağ kale direğinden döndü. Aksiyonun devamında Kocaelispor topu tutamadı. Yaklaşık 30 metreden kaleye gören Selim Kayacı’nın vuruşunu Gökhan zorlukla çeldi.

Dk.72: Kocelispor’da Beykan Şimşek ve İlyas Kubilay oyundan alındı. Yerine Yiğitali ve Cem dahil oldu.

Dk.77: Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına hareketlenen Oktay Balcı, çaprazdan vurdu, Gökhan’ın ayaklarıyla uzaklştırdığı topta seken topa hareketlenen Burak Özduman’ın vuruşu üstten dışarı gitti.

dk.82 Tayfun...

dk.84 Mustafa 4-3

Maç bitti

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DARICA İLÇE - KOCAELİ

9.10.2022 - 15:30

MURAT TÜRKOĞLU( Hakem)

ÖMER LÜTFÜ AYDIN(1. Yardımcı Hakem)

METİN YALÇIN(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA SANCAK(Dördüncü Hakem)