CHP Kocaeli tam kadro 12 ilçede hane ziyaretlerinde

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, Sokak Örgütlenmesi çalışmaları kapsamında 12 ilçede eş zamanlı olarak hane ziyaretleri gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, kadın kolu ve gençlik kolu başkanları, meclis üyeleri, parti okulu eğitmenleri, mahalle temsilcileri ve öbek sorumluları gruplar halinde kendi bölgelerindeki çalışmalara katıldı. Sokak Örgütlenmesi ile en fazla 400 kişiden oluşan öbek bölgelerine atanan sorumlularının koordinasyonunda yapılan hane ziyaretlerinde CHP’liler vatandaşların taleplerini dinledi. Hane ziyaretlerinin Kocaeli genelinde tamamlanması için büyük bir özveri ile çalışan CHP kadroları her sokakta bölge sakinleri ile bulmaya devam edecek. CHP’nin İzmit’teki hane ziyaretlerine 91 yaşındaki parti emektarı Ahmet Top’un da katılarak yorulmak bilmeden destek vermesi herkesi duygulandırdı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, partinin emektarı Ahmet Top’a şükranlarını sundu.

CHP TÜM KADROLARI İLE SAHADA

Mahalle temsilcileri ve öbek sorumluları ile birlikte İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı İl Başkan Yardımcıları Gökhan Darcan, Birgül Gök, Mehmet Demirtaş, Turgay Seyis, Bilgi Dehmen, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Yöneticileri Nagip Çiçek, Emine Özdüzgün, geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanı Orhan Dönmez, geçmiş dönem il yöneticisi Kenan Diler, geçmiş dönem İzmit İlçe yöneticisi Kemal Ata Cengiz İzmit’te, İl Sekreteri Bülent Sarı, İl Başkan Yardımcısı Naim Keskin, Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve ilçe yönetimi ile Kartepe’de, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çalık, Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve ilçe yönetimi ile Karamürsel’de, İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Sungur Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe yönetimi ile Gebze’de, İl Başkan Yardımcısı Bilal Özşahin, Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve ilçe yönetimi ile Derince’de çalışmalara katıldı. Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile çalışmalarını yürüttü.