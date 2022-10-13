CHP Kocaeli tam kadro 12 ilçede hane ziyaretlerinde

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Örgütü, Sokak Örgütlenmesi çalışmaları kapsamında 12 ilçede eş zamanlı olarak hane ziyaretleri gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, kadın kolu ve gençlik kolu başkanları, meclis üyeleri, parti okulu eğitmenleri, mahalle temsilcileri ve öbek sorumluları gruplar halinde kendi bölgelerindeki çalışmalara katıldı. Sokak Örgütlenmesi ile en fazla 400 kişiden oluşan öbek bölgelerine atanan sorumlularının koordinasyonunda yapılan hane ziyaretlerinde CHP’liler vatandaşların taleplerini dinledi. Hane ziyaretlerinin Kocaeli genelinde tamamlanması için büyük bir özveri ile çalışan CHP kadroları her sokakta bölge sakinleri ile bulmaya devam edecek. CHP’nin İzmit’teki hane ziyaretlerine 91 yaşındaki parti emektarı Ahmet Top’un da katılarak yorulmak bilmeden destek vermesi herkesi duygulandırdı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, partinin emektarı Ahmet Top’a şükranlarını sundu.
CHP TÜM KADROLARI İLE SAHADA
Mahalle temsilcileri ve öbek sorumluları ile birlikte İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı İl Başkan Yardımcıları Gökhan Darcan, Birgül Gök, Mehmet Demirtaş, Turgay Seyis, Bilgi Dehmen, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Yöneticileri Nagip Çiçek, Emine Özdüzgün, geçmiş dönem İzmit İlçe Başkanı Orhan Dönmez, geçmiş dönem il yöneticisi Kenan Diler, geçmiş dönem İzmit İlçe yöneticisi Kemal Ata Cengiz İzmit’te, İl Sekreteri Bülent Sarı, İl Başkan Yardımcısı Naim Keskin, Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve ilçe yönetimi ile Kartepe’de, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Çalık, Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve ilçe yönetimi ile Karamürsel’de, İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu ve İl Başkan Yardımcısı İsmail Sungur Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe yönetimi ile Gebze’de, İl Başkan Yardımcısı Bilal Özşahin, Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve ilçe yönetimi ile Derince’de çalışmalara katıldı. Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri ile çalışmalarını yürüttü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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[email protected] - CHP İL YÖNETİMİ MAHALLE GEZİLERİNDE ARIZLI BÖLGESİNE UĞRAMASIN. NEDENİDE ŞU 2019 SENESİNDE BU BÖLGE İÇİN İMAR CALIŞMASINI ASKIYA CIKARTAN BU İMAR CALIŞMASINI DAHA GENİŞ BÖLGEYE YAYACAĞIZ YALAN VE SÖYLEMLERLE ÜZERİNDEN 4 SENEYE YAKIN BİR SÜRE GECMESİNE RAĞMEN HİÇBİR DEĞİŞİKLİK VE CALIŞMA YAPILMADAN 2022 SENESİNDE ASKIYA CIKARTAN CHP Lİ BELEDİYENİN MENSUBU CHP İL YÖNETİMİ SECİMLERDE BU BÖLGE HALKINDAN GEREKEN CEVABI ALACAKTIR. KEN DİLERİNDEN ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANLARIDA AYNI YALAN SÖYLEMLERLE HALKI OYALADILAR. SİYASETTEN SİLİNİP GİTTİLER. UĞURLAR OLSUN.
Pasali - Birde M.ali pasayi ve Zincirlikuyu caddesini gezin de görelim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.