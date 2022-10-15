1461 Trabzonspor - Kocaelispor

Maç başladı
Dk.4: Mehmet Yılmaz'ın ortasında Beykan topa kafayla, vurdu top üstten az farklı dışarıya çıktı.
Stadın zemini çok kötü durumda. Kökler tam oturmadığı için futbolcular ayakta durmakta güçlük çekiyor. Daha 10 dakika olmadan zemin bozulmaya başladı.
Dakika 17: Kocaelispor gole yaklaştı... Beykan'ın pasında Samed Ali kaleci Özkan'la karşı karşıya kaldı, Samed Ali'nin vuruşunda Özkan topu çıkardı.
Dakika 20: Sağdan gelen ortada Utku topla buluştu ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. "1-0"
Olacak iş değil... 32. dakikada Tayfun'un şutunda top önce sol kale direğine ardından çizgiden süzülüp sağ kale direğine çarptı...
ilk yarı 1-0 sona erdi...
İkinci yarı başladı
dk.73 İnanılmaz bir gol kaçtı. Üst üste paslaşan Kocaelispor'da Samed Ali yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.
Maça 10 dakika ilave edildi.
90+1: Maçın berbat ismi Hakem, Okan'a yapılan faulü görmedi, devam eden pozisyonda Berkay farkı 2'ye çıkardı.
90+8 3-0 Kerem Baykuş...
Maç bitti
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ORTAHİSAR YAVUZ SELİM STADI
15.10.2022 - 14:00
BURAK TAŞKINSOY(Hakem)
SAMET ÖZKUL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL KÜÇÜKKARACA(2. Yardımcı Hakem)
SERKAN ERYILMAZ(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
erol demirbek TÜRK - TRABZONSPOR UN BAŞINDA TRABZONLULAR VAR . var mı bir fikriniz şimdi.
Ben Demi̇şti̇m. - ELİN YUMRUGUNU YEMEYEN.KENDİSİNİNKİNİ BALYOZ SANARMIŞ.ADAM.A BÖYLE KOYARLAR İŞTE.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.