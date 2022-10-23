Katarina artık bizim de kızımız oldu! Muhteşem nikah!

Emekli Muhasebe Uzmanı Nilüfer Argun ile ilimizin sevilen spor insanlarından, Kocaelispor Futbol Okulu Koordinatörü, Okul Sporları İl Temsilcisi, TÜFAD Kocaeli Başkanvekili Göksel Ali Argun’un oğlu Ersel, hayatını Vesna – Mladen (Merhum) Dianek’in güzeller güzeli kızları, Hırvatistan Zagrep doğumlu Katarina Hanım ile birleştirdi. Eğitim ve spor camiası bu özel nikahta salonu doldururken, nikaha gelenler unutulmaz anlara şahitlik etti.

TERCÜMAN VASITASI İLE

Dolphin AVM’de yer alan İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kıyılan nikahta Katarina ile Ersel’in heyecanı net şekilde belli oluyordu. Tercüman vasıtası ile gerçekleşen uluslararası nikahta Argun ve Dianek aileleri de oldukça mutlu görünüyordu. İlimizde çok sevilen Nilüfer ve Göksel Ali Argun’un eş, dost, komşu ve akrabalarının inanılmaz bir ilgi gösterdiği nikahta Başkan Hürriyet “Evet” cevaplarını aldıktan sonra nikah cüzdanını gelin hanıma takdim ederken Ersel’e de “E hadi sen de ucundan biraz tut” dedi.

TÜRK VE HIRVATİSTAN BAYRAKLARI BİR ARADA

Samimi bir ortamda gerçekleşen nikahta gelin hanıma Türk bayrağı, damat beye de Hırvatistan bayrağı takdim edildi. Takı töreninde uzun kuyruklar oluşurken, Göksel Ali Argun da takdim edilen zarfları kabul etti. Dünür olan Dianek ve Argun aileleri kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ederken, İzmit Belediyesi’nin nikah organizasyonundaki başarısı ve titizliği de dikkatlerden kaçmadı.

2 YILDIR BİRLİKTELER

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü mezunu, milli sürat pateni sporcusu ve 2. Kademe Milli Takım Antrenörü Ersel Argun ile Avrupa’nın en büyük çocuk oyun parkının organizasyon sorumlularından Katarina Dianek (Argun) hanım yaklaşık 5 yıl önce tanıştılar, 2 yıl önce de birlikte olmaya başladılar.

AVRUPA’DA YAŞAYACAKLAR

Katarina ve Ersel bu güzel birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Sürat Pateni Avrupa Şampiyonası’nda tanışan Katarina ve Ersel, evlendikten sonra bir süre daha Türkiye’de kalmayı ve hayatlarına Avrupa’da devam etmeyi düşünüyorlar. Gazetemiz olarak Katarina - Ersel çiftine bir ömür boyu aile saadeti diliyoruz.