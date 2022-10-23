Temsilcimiz Kocaelispor, Adıyaman FK ile karşı karşıya geldi. 2-0

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Maç başladı

Dk. 4: Kocaelispor’da Okan topu kazandı ve Samed Ali’ye pas verdi. Samed bekletmeden topu içeriye çevirdi, Adıyaman savunması Cem’den önce topu uzaklaştırdı.

Dk. 5: Tayfun’un pasında Yusuf Cihat topu ceza sahasına doldurdu, Samed Ali’nin vuruşunda top sağ kale direğinden döndü ancak pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

Dk. 14: Kocaelispor’da İlyas top kaybı yaptı, Adıyaman’da Göktan Işılak’ın şutunda Gökhan sol köşeden topu kontrol etti.

Dk. 17: Adıyamanspor’da Alihan Bel kaleyi yokladı, Gökhan için topu kontrol etmek zor olmadı.

Dk. 24: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Tayfun’un kullandığı serbest vuruşta Okan yakın mesafeden topa kafa ile vurdu, kaleci Melih inanılmaz bir top çıkardı.

Dk. 25: Kocaelispor bir gol daha kaçırdı. Mehmet Yılmaz’ın ortasında Okan topu yine Tayfun’a bıraktı, Tayfun’un sol ayağı ile çektiği şutta Melih ayakları ile topu güçlükle çıkardı.

GOOOOOOOL KOCAELİSPOR

Dk. 30: İlyas kaptığı topla ceza sahasına topla sokuldu, şutunda kaleci Melih gole izin vermedi. Devam eden atakta Yusuf Cihat, Mehmet Yılmaz’ı kaçırdı. Mehmet ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem Ferhan Kestanlıoğlı penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Tayfun tam köşeden topu ağlara gönderdi.”1-0”

Dk. 38: Kocaelispor mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdi. Samed Ali kazandığı top ceza sahasına ortaladı, Adıyaman savunması topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Samed Ali yine içeriye doldurdu, Tayfun’un röveşatasında savunma gol çizgisi üzerinden topu çıkardı.

Dk. 41: Adıyaman gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alihan Bel’in şutunda yerden seken top sağ kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı

Dk. 51 Samed Ali 2-0 PENALTIDAN

Dk. 76: Kocaelispor yaptığı presle topu kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cem’in şutunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

Dk. 78: Okan Eken ceza sahası önünden kaleye şut çekti. Kaleci Melih köşe doğru tahmin etti ve topun ağlara gitmesine engel oldu.

Dk. 84: Atila’nın pasında Yiğitali topu Cem’e bıraktı. Cem’in şutunda top soldan ağlara gitti ancak pozisyon ofsayt nedeni ile gol değeri kazanmadı.

Maç bitti.