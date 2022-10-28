Bu dostluk yarım asırlık

Birçoğunun Gölcük Ortaokulu’nda başlayan dostlukları yarım asırdır devam ediyor. Bursa Kız Öğretmen Okulu Mezunu Öğretmenler, İzmit Gölcük Grubu olarak dün Kavaklı Sahili’nde bulunan Keyf-i Ala Cafe’de düzenledikleri kahvaltı programında bir araya geldi. Bursa Kız Öğretmen Okulu’nun son mezunları olan Emekli Öğretmenler pandemi nedeniyle 3 yıla yakındır bir araya gelememelerinin acısını bol bol sohbet ederek çıkardılar.

Pasta keserek kutladılar

3 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Bursa Kız Öğretmen Okulu Mezunu Öğretmenler, kahvaltı programının ardından kendileri için özel olarak hazırlanmış olan pastalarını keserek dostluklarının 50. Yılını unutulmaz bir gün geçirerek kutladı. Gün boyunca bol bol sohbet eden Emekli Öğretmenler birbirlerine daha sık bir araya gelme sözü verdiler.

Pandemi nedeniyle 3 yıldır bir araya gelemiyorlardı

Deniz Yüksel önderliğinde bir araya gelen emekli öğretmenler son olarak pandemi öncesinde bir araya gelmişlerdi. 3 yıl aradan sonra bir araya gelen emekli öğretmenler bol bol hasret giderdiler. Bursa Kız Öğretmen Okulunda 1972 yılında eğitime başlayan ve 1976 yılında okulun son mezunları olan emekli öğretmenler o tarihte başlayan dostluklarını arada geçen 50 yıla rağmen koparmadılar. Pandemi nedeniyle yaklaşık 3 yıldır bir araya gelemeyen ama bağlantılarını hiç koparmayan eski dostlar dün emekli öğretmen Deniz Yüksel önderliğinde Kavaklı Sahilinde bulunan Keyf-i Ala'da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Uzun zamandır bir araya gelemeyen eski dostlar bol bol muhabbet ederek hasret gidermenin mutluluğunu yaşadılar.

Deniz Yüksel yazdığı şiir ile arkadaşlarını duygulandırdı

Dostluklarının 50. Yılını kutlamak için kahvaltı programı organize eden Emekli Öğretmen Deniz Yüksel arkadaşlarını güzel bir sürpriz yaparak günün anısına yazdığı şiirini okudu. Okul yıllarında yaşadıklarını şiiriyle anlatan Yüksel’in şiiri arkadaşlarını oldukça duygulandırdı.

Yüksel, “Bizler okulumuzda kardeş gibiydik ve öylede kaldık”

Pandemi sonrası böyle bir organizasyonla tekrar bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Emekli Öğretmen Deniz Yüksel, "Bizler Bursa Kız Öğretmen Okulunda 1972 yılında başlayan ve 1976 yılında mezun olan son öğrenciler olarak arkadaşlığımızı ve dostluğumuzu hiç bırakmadan 50 yıldır devam ettirdik. Bizler okulumuzda kardeş gibiydik ve öylede kaldık. Okulumuzun kapatılması bizleri gerçekten çok üzdü, kapatılmaması gerekiyordu. Kız öğretmen okullarını kapatılmamalıydı" dedi.

“Hepimiz birbirimizi çok özlemişiz”

Sözlerinde devam eden Yüksel," Bizler 1976 yılında mezun olduktan sonra her birimiz farklı illerde ve ilçelerde görev yapsak ta fırsat buldukça bir araya gelmeyi ve görüşmeyi hiç ihmal etmedik. Özellikle emekli olduktan sonra daha sık görüşmeye başladık. Pandemi nedeniyle yaklaşık 3 yıldır bir araya gelemiyorduk ve bu ayrılığa bir son vermek için bugün böyle bir organizasyon düzenlemek istedik. Gölcük ve İzmit grubu olarak kahvaltı programı ile bir araya geldik. Hepimiz birbirimizi çok özlemişiz. Çok güzel bir gün oldu bizim için, çok eğledik ve bol bol hasret gidermenin mutluluğunu yaşadık. Bugün bizim için çok güzeldi" dedi.