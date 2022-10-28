KYÖD’ten renkli Cumhuriyet balosu! Vali Nehrozoğlu onur konuğuydu

KYÖD, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ev sahipliği yaptığı muhteşem bir Cumhuriyet Balosu’na imza attı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Balosuyla muhteşem bir geceye imza attı. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen balo Başkan Uğur Saral ve yönetiminin ev sahipliğinde yapıldı. Gelenlerin hem eğlenme hem de hoş sohbet etme fırsatı bulduğu gecede sanatçı Bület Tamer’in seslendirdiği şarkılar geceye renk kattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden gecede davetliler eğlencenin tadına vardı. Cumhuriyet Balosu’nun onur konuğu ise 1992-1996 yılları arasında kentimizde valilik yapan Kemal Nehrozoğlu ve Eşi Müşerref Nehrozoğlu oldu.

KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI

40 yeni üyeye rozet takdiminin gerçekleştiği etkinliğe Kocaeli Eski Valisi Kemal Nehrozoğlu’nun yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Eski Milletvekili Fahri Örengül, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, HDP İl Eşbaşkanı Şehabettin Işık, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri, KYÖD Eski Başkanları, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İzmit Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Alçıoğlu, Eğitim İş Sendikası Şube Başkanı Sabri Mutlu, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Ziraat Odası Başkanı Özgür Yılmaz, Dernek Üyeleri ve davetliler katıldı.

“YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”

Programın açılış konuşmasını yapan KYÖD Başkanı Uğur Saral “dün olduğu gibi bugün ve yarın da Atatürk’ün aydın Cumhuriyet’i kazanacak” dedi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözlerini hatırlatan Saral konuşmasına şöyle devam etti; “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın bağımsızlık, yaşasın kadın erkek eşitliği yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Çok çalıştık çok şey yaptık en çok da bugün çok tizi çalıştık. İki kişiyi özlemle anmak istiyorum. Herkesin sevgisini kazanan Görkem Kızıltaş’ı yakın zamanda kaybettik. Toplantı odamıza onun ismini vermek istiyoruz. Bugün görkem dostumuzu en sevdiği türkü ile anacağız. Seni hiç unutmayacağız Görkem Kızıltaş.

“115 ÖĞRENCİYE BURS İMKANI”

KYÖD Marşını besteleyen Feridun Aslan yakın zamanda hayatını kaybetti. Ruhu şad olsun. Ailesi uygun görürse önümüzdeki sene KYÖD bursuna onun adı ile vermek istiyoruz. Bizler ne yapacağımızı bilerek bu günlere geldik. 75’inci Yılında KYÖD’ün tarihi kayıt altına aldık. 75’inci yıl KYÖD dergisini çıkardık. 75 öğrenciye burs vereceğimizi açıklamıştık bu sayıyı 115’e çıkardık. Bizlere inanana herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Hanım projesinin yürütücülerinden olduk. Bir KYÖD üyesi olan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz olan genç KYÖD’ün çalışmalarımız sürüyor. Yeni üye hedefimizi paylaşmıştık. Kısa sürede 55 kişi KYÖD’lü oldu. Hedefimiz olan 75 kişiye yılsonuna kadar ulaşacağız.

“EN BÜYÜK HAYALİMİZ KYÖD YURDU”

KYÖD sırtını güçlü birikimine dayayarak geleceğe ilerliyor. Yeniliği sürekli kendini yenileyen KYÖD’lülerden öğreniyoruz. Kentin her noktasında kültür sanat etkinlikleri ulaştıracağız. En büyük hayalimiz yeniden bir KYÖD yurdu. Bugün sizlerin katılımı ile bizler için guru verici bir gün yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak Ankara’dan buraya gelen büyük devlet adamı Kemal Nehrozoğlu’na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Laik Türkiye, Yaşasın KYÖD’lüler Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

“İZMİT HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK TÜM İMKANLARA SAHİP”

Uzunca bir aradan sonra bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok sevdiğimiz İzmit’i ve değerli insanlarımızı bir kere daha görmekten mutluluk duyuyorum. Eşim ve şahsım adına saygılar sunuyorum. Sanıyorum 1996 yılıydı, Büyükşehir Belediyesi liseler arasında Gelecekte İzmit Konulu bir kompozisyon yarışması düzenlemişti. Bu yarışmayı Pelin Süer isimli bir öğrencimiz kazanmıştı. Kompozisyonun giriş cümlesi şöyleydi “Söyle bakalım İzmit büyünce ne olmak istiyorsun” diye başlıyordu. Pelin şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Bizden önceki nesiller kamu kurumları yerel yönetimler hep hayalimizdeki İzmit’i hazırlamaya gayret ettik. İzmit Kocaeli hayalimizi gerçekleştirecek bütün imkanlara sahip. Denizleri ile, gölü ile ve en önemlisi de çalışkan yetenekli insanları ile büyü olanaklara sahip.

“DOYULMAZ BİR 4 YIL GEÇİRDİK”

Görüyoruz ki büyük ve güzel gelişmeler içerisinde. Görev yaptığım sürede zevkle görev yaptım. O dönemde kamu yerel yönetimlerle, STK’lar ile fert fert tüm Kocaeli halkı ile tadına doyulmaz bir 4 yıl geçirdik. O dönem içerinde KYÖD’ün her etkinliğine katılma fırsatı buldum. O zaman da KYÖD Kocaeli sosyal hayatına katkı yapan bir kadro içerisindeydi. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bizi davet ettikleri için teşekkür ederim. Bize güzel bir gece yaşattılar. Bugün kurucu Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muhataplarına yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz cümlesini kuruşunun 99’uncu yıl dönümü. Bu kutsal bir cümledir. Önümüzdeki yıl ikici yüzyıla başlangıcımızı kutlayacağız. Huzur ve refah içinde kutlayacağız. Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ ÜYELER

Konuşmaların ardından KYÖD’ün yeni üyelerine rozet takdim edildi. Gülşah Çubuklu, Şive Bağdiken, Eda Eryiğit Sarıca, Bozkurt Uslu, Hazar Ulusoy, Sertif Gökçe Haluk Özcan, Kürşat Bal, Pelin Coştur Filiz, Cansu Sertçetin, Yaşar Kerem Gençtürk, Batuhan Bayındır, Berkan Aslan, Özgün İnaltay, Ertan Taşdelen, Güler Telli, Selen Uçar Keleş, Osman Anıl Acurman, Oğuz Ulu, Gökhan Demiral, Berna Çetin, Mert Metiner, Mustafa Arda Başaran, Orkun Utkubaş, Cemil Karademir, Gonca Özdemir, Utkan Özdemir, Akın Bilge Başaran, Batur Altunoğlu, Bilgutay Bağdat, İsmet Şahin, Doruk Ocaksız, Olgu Denizoğlu, Beykan Emre Ural, Hüseyin Alçıoğlu, Selin Gürler, Oktay Köse, Hazal Burçak Şener, Ferhan Okay, Meltem Çömlekçioğlu