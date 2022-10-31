Kocaeli Bilnet Okulları'ndan görkemli 99.Yıl Kutlaması

28 ve 29 Ekim 2022 tarihlerinde öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleşen tören öncesinde 29 Ekim Satranç Turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya töreni düzenlendi, turnuvada dördüncü olan öğrencilere madalyalarını İlkokul Müdür Yardımcısı Sayın Özlem Çıkıntaş ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Sayın Fatih Özdemir verdi. İlkokul ve ortaokul üçüncülerine ise madalyalarını Bilnet ve Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Denetim Başkanı Sayın Dilaver Kınay verdi. İkincilere madalyalarını Okul Müdürü Sayın Yasemin Demirkol verirken, Satranç Turnuvası Birincileri madalyalarını Kocaeli Bilnet Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Korkmaz'dan aldılar. Bu seremoninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine geçildi ve günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Sayın Yasemin Demirkol yaptı.

Törende lise öğrencilerinden oluşan koro ve söz korosu seyircileri 99 yıl öncesine götürürken, ana sınıfı öğrencilerinin coşkulu şarkıları ve öğrencilerin pırıl pırıl bakışları ile Cumhuriyetin emin ellerde olduğunu gösterdi.

Ortaokul öğrencilerinin korosunda ustaca seslendirilen Atatürk'ün sevdiği şarkılara misafirler de eşlik etti. Koroya ek olarak oratoryo öğrencilerinin inançla söylediği Cumhuriyet ve Ata'ya bağlılık sözleri alkış alırken, Cumhuriyet Balosu canlandırmasında vals yapan ve zeybek oynayan öğrenciler ,dönemi yansıtan mizansenler de ilgi ile izlendi. Programın sonunda Kocaeli Bilnet Okulları Bando Takımı'nın gösterisinde tüm salon ayakta ritme eşlik etti. Bando eşliğinde söylenen 10.Yıl marşı ile coşkulu anlar yaşanan tören tüm öğrencilerin bayraklı korteji ile sonlandı.