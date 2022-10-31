Bilgi Köprüsü Cumhuriyet Balosu düzenledi

İlimize Montessori eğitimini ilk getiren ve Montessori eğitimi veren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu ve Çift Dilli Eğitim veren Bilgi Köprüsü KIDS Anaokulu okullarının her alanı bayraklar, balonlar ve fenerler ile süslenirken çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı her alanda coşkuyla kutlamasına katkı sağladı.

Kids Anaokulu ve MontessoriAnaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamalarda bütün sınıflar gösteri hazırladı.

Öğrenciler gösterilerde, piyano eşliğinde koro dinletisi verdi, Ay-Yıldızlı tişörtler, şapkalar ve pelerinler giydi. Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği ölümsüz sözleri pankartlarda taşındı. Hazırladıkları gösterilerle göz kamaştırdılar.

VELİLERİN KATILIMIYLA CUMHURİYET BALOSU DÜZENLENDİ

Bilgi Köprüsü okul öncesi eğitim kurumları olan KIDS Anaokulu, Montessori Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’nin ortak düzenlediği balo veli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.Bilgi Köprüsü minikleri cumhuriyet ruhunu yaşattıkları günün anlamına uygun şarkılarla hazırladıkları koroyla da coşkulu bir kutlamaya imza attılar.

Vals ve zeybek gösterileri izleyenleri büyülerken öğrenci korosunun seslendirdiği bir birinden güzel parçalar da izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda Onuncu Yıl Marşı eşliğinde öğrenciler Cumhuriyet Pastası kesti.