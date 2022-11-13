İskenderun - Kocaelispor (Canlı anlatım)

MAÇ BAŞLADI
Dk 20. Net bir pozisyon oluşmadı
Dk.30 Onur Ramazan sarı kart gördü.
Dk.32 Hiç pozisyon yok
Dk.38 Saha karıştı... Beykan sakatlandı. Yusuf tacı engelleyince sarı kart gördü.İskenderunlu Okan da sarı kart gördü.
Dk.39 Kocaelispor'da sarı kart gören Yusuf Cihat cezalı duruma düştü. Diyarbakır maçında yok...
İlk yarı 0-0 sona erdi.
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2.yarı başladı...
Dk.48 Yalçın sarı kart gördü.
GOOOOOOLLLLL
Dk.54 Okan Eken...0-1 öndeyiz..
Savunma arkasına sarkan Okan kaleci Muhammed'le karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu kalecinin soluna yaptığı plase vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Dk.57 Okan vurdu kaleci çıkardı. Samet vurdu yine Samet kurtardı.
Dk.64 Enes 1-1
Mehmet Taş oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında pas hatası yaptı. Ali Keten'in pasında Enes soldan ceza sahasına sokuldu ve şutunda top soldan ağlara gitti.
Dk 75: Yusuf Cihat sağ çaprazdan şut çekti, Muhammed soluna uzanarak topu kurtardı
Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi...
Maç 1-1 sona erdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.