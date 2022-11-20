Kocaelispor- Diyarbekirspor (Canlı anlatım)

MAÇ BAŞLIYOR...

MAÇ BAŞLADI...

Dk. 4- Beykan sol kanattan atağı geliştirdi. Ceza alanına güzel ortasıyla topu Okan’a göndermek istedi ancak kaleci son anda araya girdi.

GOOOOOLLLLL Samed Ali Kaya

Dk. 6- Kocaelispor tekrar sol kanattan geliştirdiği atakta Beykan çok güzel adam eksiltti ve ortasını açtı Samed güzel bir dokunuşla kafasıyla topu ağlarla buluşturdu.

(1 - 0)

Dk. 9- Diyarbekirspor serbest vuruşunda Berkay direkt kaleyi düşündü. Gökhan çift yumrukla topu taça çıkardı.

Dk. 11- Sağ kanattan gelişen atakta Mehmet güzel bir çalımla pasını ceza yayı önde Tayfun’la buluşturdu. Tayfun sola doğru plasesini gönderdi ancak direğin yanından dışarı çıktı.

Dk. 29- Tayfun sol kanattan topu güzel getirdi. Vücut çalımıyla rakibinden geçti ancak kaleye düzgün vuramadı top dışarı çıktı.

Dk. 35- Diyarbekirpor Berkay’la sağdan tehlikeli korner kullandı. Ceza sahası içinde Enes topla buluştu sol tarafa vurdu ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

Dk. 43- Sağ taraftan Kocaelispor kornerini Kubilay ön direğe yerden pasladı. Beykan topukla içeri bıraktı Samed direkt çalımlayıp kaleyi düşündü. Çalışılmış pozisyonu Diyarbekir savunması kornere attı.

İLK YARI SONA ERDİ

2.YARI BAŞLADI

MAÇ SONUNA +7 DAKİKA İLAVE EDİLDİ

MAÇ SONA ERDİ