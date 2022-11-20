Kocaelispor- Diyarbekirspor (Canlı anlatım)

MAÇ BAŞLIYOR...
MAÇ BAŞLADI...
Dk. 4- Beykan sol kanattan atağı geliştirdi. Ceza alanına güzel ortasıyla topu Okan’a göndermek istedi ancak kaleci son anda araya girdi.
GOOOOOLLLLL Samed Ali Kaya
Dk. 6- Kocaelispor tekrar sol kanattan geliştirdiği atakta Beykan çok güzel adam eksiltti ve ortasını açtı Samed güzel bir dokunuşla kafasıyla topu ağlarla buluşturdu.
(1 - 0)
Dk. 9- Diyarbekirspor serbest vuruşunda Berkay direkt kaleyi düşündü. Gökhan çift yumrukla topu taça çıkardı.
Dk. 11- Sağ kanattan gelişen atakta Mehmet güzel bir çalımla pasını ceza yayı önde Tayfun’la buluşturdu. Tayfun sola doğru plasesini gönderdi ancak direğin yanından dışarı çıktı.
Dk. 29- Tayfun sol kanattan topu güzel getirdi. Vücut çalımıyla rakibinden geçti ancak kaleye düzgün vuramadı top dışarı çıktı.
Dk. 35- Diyarbekirpor Berkay’la sağdan tehlikeli korner kullandı. Ceza sahası içinde Enes topla buluştu sol tarafa vurdu ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.
Dk. 43- Sağ taraftan Kocaelispor kornerini Kubilay ön direğe yerden pasladı. Beykan topukla içeri bıraktı Samed direkt çalımlayıp kaleyi düşündü. Çalışılmış pozisyonu Diyarbekir savunması kornere attı.
İLK YARI SONA ERDİ
2.YARI BAŞLADI
MAÇ SONUNA +7 DAKİKA İLAVE EDİLDİ
MAÇ SONA ERDİ
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yerligara - Bastırrr
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.