Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş- Kocaelispor (Maç sona erdi)

MAÇ BAŞLIYOR

MAÇ BAŞLADI...

İLK YARI

DK-1: Maça ev sahibi başladı

DK-13: İki takım kontrollü oynuyor

DK-23: KIRMIZI KART- Kocaelispor 10 kişi kaldı. Kocaelispor'da Mehmet Sak hızlı gelişen atakta gole giden rakibini düşürdüğü gerekçesiyle hakem direkt kırmızı kartını gösterdi

DK-30: Karacabey'de savunma markasına sarkan Ömer, Gökhan'la karşı karşıya kaldı. Ömer'in vuruşunda iyi yer tutan Gökhan gole izin vermedi

DK-33: Sahada 10 kişi mücadele eden Kocaelispor mutlak gol kaçırdı. Savunma arkasına koşu yapan Mehmet Yılmaz ve Samed Ali topu önünde buldu. Kaleciden önce Samed Ali topu Veysel'in yanından gönderdi, top sağ köşe direğini sıyırarak dışarı çıktı.

DK-35: Rakip takımda oyuncu değişikliği- Ahmet Eren'in yerine Arda Yılmaz girdi

DK-40: Muhammet Yeşil sarı kart gördü

DK- 41: Tayfun ortaladı, Okan Eken kafayı vurdu, top yakın mesafeden dışarı çıktı.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLIYOR

İKİNCİ YARI

DK-46: Kocaelispor'da Oyuncu Değişikliği- İlyas Kubilay yerini Cem Ekinci'ye bıraktı

DK-57: Beykan Şimşek ceza yayı üzerinde kötü vurdu, kaleci Veysel'de kaldı

DK-58: İki takımdan da Oyuncu Değişikliği- Kocaelispor'da Okan Eken oyundan çıkıyor yerine Mertan Caner giriyor... Karacabey'de Mustafa çıktı yerini Vedat'a bıraktı

DK-61: Karacabey'de Arda sağdan korneri kullandı. İlke vurdu üstten dışarı çıktı

DK-64: Kocaelispor'da Tayfun sarı kart gördü

DK-64: Arda vurdu, Yalçın araya girerek yüzde yüzlük golü önledi

DK-69:Tayfun'un ortasında Yalçın topu kafayla kaleye gönderdi, topu filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı

DK-71: Karacabey ekibinde Fatih tarafından çekilen şutta top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı

DK- 72: Mertan'ın pasında Samed Ali yakın mesafeden topuk kaleye gönderdi, top az farkla dışarıya çıktı

DK- 79: Mertan kendi kalesine atıyor. Karacabey 1-0 öne geçti

DK-82: Ev sahibi Karacabey Tugay'ın attığı golle 2-0 öne geçiyor.

DK-84: GOOOOOOOLLLLLLLL

DK-84: Samed Ali kesti, Hazarhan altı pastan tamamladı: 1-2

DK- 88: Alpay Çelebi sarı kart görüyor

Maçın sonuna 7 Dakika eklendi

90+9 GOOOOOOOOOOLLLLLLLL GOOOLLLLLLLL Samed Ali Geri dönüyoruz 2-2

MAÇ SONA ERDİ

Maçtan sonra Karacabey futbolcuları hakemlerin üstüne yürüdü ama önemli bir şey olmadı