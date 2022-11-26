Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş- Kocaelispor (Maç sona erdi)

MAÇ BAŞLIYOR
MAÇ BAŞLADI...
İLK YARI
DK-1: Maça ev sahibi başladı
DK-13: İki takım kontrollü oynuyor
DK-23: KIRMIZI KART- Kocaelispor 10 kişi kaldı. Kocaelispor'da Mehmet Sak hızlı gelişen atakta gole giden rakibini düşürdüğü gerekçesiyle hakem direkt kırmızı kartını gösterdi
DK-30: Karacabey'de savunma markasına sarkan Ömer, Gökhan'la karşı karşıya kaldı. Ömer'in vuruşunda iyi yer tutan Gökhan gole izin vermedi
DK-33: Sahada 10 kişi mücadele eden Kocaelispor mutlak gol kaçırdı. Savunma arkasına koşu yapan Mehmet Yılmaz ve Samed Ali topu önünde buldu. Kaleciden önce Samed Ali topu Veysel'in yanından gönderdi, top sağ köşe direğini sıyırarak dışarı çıktı.
DK-35: Rakip takımda oyuncu değişikliği- Ahmet Eren'in yerine Arda Yılmaz girdi
DK-40: Muhammet Yeşil sarı kart gördü
DK- 41: Tayfun ortaladı, Okan Eken kafayı vurdu, top yakın mesafeden dışarı çıktı.
İLK YARI SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLIYOR
İKİNCİ YARI
DK-46: Kocaelispor'da Oyuncu Değişikliği- İlyas Kubilay yerini Cem Ekinci'ye bıraktı
DK-57: Beykan Şimşek ceza yayı üzerinde kötü vurdu, kaleci Veysel'de kaldı
DK-58: İki takımdan da Oyuncu Değişikliği- Kocaelispor'da Okan Eken oyundan çıkıyor yerine Mertan Caner giriyor... Karacabey'de Mustafa çıktı yerini Vedat'a bıraktı
DK-61: Karacabey'de Arda sağdan korneri kullandı. İlke vurdu üstten dışarı çıktı
DK-64: Kocaelispor'da Tayfun sarı kart gördü
DK-64: Arda vurdu, Yalçın araya girerek yüzde yüzlük golü önledi
DK-69:Tayfun'un ortasında Yalçın topu kafayla kaleye gönderdi, topu filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı
DK-71: Karacabey ekibinde Fatih tarafından çekilen şutta top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı
DK- 72: Mertan'ın pasında Samed Ali yakın mesafeden topuk kaleye gönderdi, top az farkla dışarıya çıktı
DK- 79: Mertan kendi kalesine atıyor. Karacabey 1-0 öne geçti
DK-82: Ev sahibi Karacabey Tugay'ın attığı golle 2-0 öne geçiyor.
DK-84: GOOOOOOOLLLLLLLL
DK-84: Samed Ali kesti, Hazarhan altı pastan tamamladı: 1-2
DK- 88: Alpay Çelebi sarı kart görüyor
Maçın sonuna 7 Dakika eklendi
90+9 GOOOOOOOOOOLLLLLLLL GOOOLLLLLLLL Samed Ali Geri dönüyoruz 2-2
MAÇ SONA ERDİ
Maçtan sonra Karacabey futbolcuları hakemlerin üstüne yürüdü ama önemli bir şey olmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.