- 18 Ara 2022 - 16:31 G: 18 Ara 2022 - 16:34

Kocaelispor-Ankara Demirspor

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta bulunan temsilcimiz Kocaelipor ligin ilk yarısının son müsabakasında evinde Başkent temsilcisi Ankara Demirspor'u konuk etti.

18 Ara 2022 - 16:31 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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