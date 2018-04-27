Ustalardan ilk Zafer! “3-1”

Karşılaşmayı Zafer Durmaz’ın golleri ile 3-1 kazanan ekibimiz şampiyonaya iyi başladı. Gölcük Master ise ilk maçında Şanlıurfa Viranşehir ile 0-0 berabere kaldı.

HIZLI BAŞLADIK

Kremlin Palas Otel’insahasında oynanan maça Kocaeli Master hızlı başladı. Henüz ilk dakikada savunmanın hatasını iyi değerlendiren Zafer, kaleciyi geçip sol çaprazdan topu filelerle buluşturdu. 12. dakikada Diyarbakır temsilcisinin golü geldi. 23. dakikada Kocaeli Master’de Haydar Koç’un sağdan yaptığı ortada Zafer topun gelişine çok iyi vurdu ve Yeşil Siyahlılar 2-0 öne geçti.

FARK OLABİLİRDİ

25’er dakikadan iki devre halinde oynanan maçın ikinci yarısında çok üstün bir futbol oynayan temsilcimiz ikinci golün benzeri bir gol daha buldu. Haydar’ın pasında Zafer’in şutu kaleciden döndü, topu yine önünde bulan Zafer için 3. golü atmak zor olmadı. Öte yandan Kocaeli Master’de Göksel Ali Argun’un şutunu rakip savunma gol çizgisi üzerinden çevirdi, Abdullah ve Serter’in şutları da direkten döndü. Diyarbakır Asur da iki net gol kaçırdı. Erdem ÖVÜÇ– Antalya