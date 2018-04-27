Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı

1978 yılında küçük bir lokantayla yola çıkan şirket, 1985 yılında Sahan Ticaret olarak kurulmuş,1994 yılında statü değiştirerek Sahan Yemek Limited Şirketi adını aldı. 1985 yılından 1999 yılına kadar İzmit Kullar’da faaliyet gösteren Sahan Yemek,1999 Şubat ayından itibaren Körfez Sanayi Sitesi Kuzey Kapı çıkışında bulunan 720 metrekarelik kapalı alana sahip, iki katlı, son derece modern ve hijyenik esaslar dikkate alınarak hazırlanan yeni tesisinde hizmet sunmakta.

20 ÇEŞİT ANA YEMEK

Sahan Restoran, İzmit Sanayi Sitesi ana giriş eski kooperatif binası Garanti Bankası üstünde dün 4’üncü şubesini açtı. Kaan Gidici’nin sahibi olduğu Sahan Restoran’ın Genel Müdürlüğünü Necmi Gidici ve oğlu Kaan Gidici yapıyor. Kaliteli ve lezzetli yemeğin adresi olan Sahan Restoran, 20 çeşit ana yemek, 15 çeşit tatlı ve mezelerle vatandaşlara hizmet ediyor. 150 kişiye hizmet edebilen restoranda aynı zamanda sünnet ve cemiyetlere de yemek yapılıyor.

“HERKESİ BEKLERİZ”

Sahan Restoran’ın sahibi Kaan Gidici, “Kaliteli ve uygun fiyat ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Restoranımız 150 kişi kapasiteli ve 250 metre karelik ferah bir ortam. Restoranımızı 10 çalışanımız ile birlikte işletiyoruz. Sanayi Sitesi’nde 2’nci şubemizi açtık. İzmit genelinde ise 4’üncü şubemizi açtık. Sahan Restoran olarak aynı zamanda özel günlerde ve cemiyetlerde de yemek yapıyoruz. Herkesi restoranımıza bekleriz” dedi. Selin BECER