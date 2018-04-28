Antalya’da Körfez rüzgarı!

KARANLIKTA OYNADILAR

Akşamki rakip Kocaeli gibi ilk iki maçını kazanan Osmaniye’ydi. Saat 18.30’da başlaması gereken mücadele sarkma olduğu için 19.00’da başladı. 1 No’lu sahada aydınlatma olmadığı için iki takım da özellikle ikinci yarıda çok zorlandı ve maçı resmen karanlıkta oynadı. Osmaniye ekibi henüz ilk dakikada golü duran toptan buldu. 21. dakikada Haydar’ın pasında Kaan Balimre kale ağzından topu filelere gönderdi. (1-1)