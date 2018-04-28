Antalya’da Körfez rüzgarı!

Türkiye Masterler Ligi’ndeki temsilcilerimizden Kocaeli Master, D Grubu’nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 de beraberlik elde etti. 7 puan ile averajla grup ikincisi olan Yeşil Siyahlılar son 16’ya kaldı.
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HAYDAR VE SERTER ATTI
Kremlin Palas Otel’in sahasında önceki gün iki zorlu maç yapan ekibimiz başarılı oldu. Gündüz maçında Manisa Saruhan ile karşılaşan Kocaeli Master rakibini 2-0 mağlup etti. 11. dakikada Musa’nın pasında topa iyi vuran Haydar Koç takımını öne geçirdi. Devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da atak bir görüntü çizen ekibimiz bitime saniyeler kala Serter Keskin’in şık golü ile skoru belirledi. “2-0”
KARANLIKTA OYNADILAR
Akşamki rakip Kocaeli gibi ilk iki maçını kazanan Osmaniye’ydi. Saat 18.30’da başlaması gereken mücadele sarkma olduğu için 19.00’da başladı. 1 No’lu sahada aydınlatma olmadığı için iki takım da özellikle ikinci yarıda çok zorlandı ve maçı resmen karanlıkta oynadı. Osmaniye ekibi henüz ilk dakikada golü duran toptan buldu. 21. dakikada Haydar’ın pasında Kaan Balimre kale ağzından topu filelere gönderdi. (1-1)
RAKİP KAYSERİ MASTER
Son derece sert geçen ve ilk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında da topun hakimiyeti Kocaeli’deydi. 29. dakikada kalecinin hatasını iyi değerlendiren Zafer Durmaz, Kocaeli’yi 2-1 öne geçirdi. Bitime 8 dakika kala Osmaniye ekibi ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Ortamın hayli karanlık olduğu dakikada çekilen şutta kaleci Şener topu kurtaramadı ve skor 2-2’ye geldi. Kalan sürede başka gol olmayınca Kocaeli Master gol averajı ile grup ikincisi oldu ve Kayseri Masterler’in rakibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz