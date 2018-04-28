Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!

Kumluca’da dün Başaltı ve Başpehlivanlık 2.tur güreşleri yapıdı. Altınova güreşlerinde sahadan çekildiği için 2 hafta ceza alan Ali Gürbüz, verilen cezanın karşılığı olan 15 bin lirayı Federasyona yatırdı ve Kumluca güreşlerinde çayırda yerini aldı. Altınova güreşlerinde sakatlanan Karamürselli Kaan Kaya,Kumluca güreşlerinde yer alamazken, güreşlerin mimarı 20 yıldır Kumluca Belediye Başkanı olan Hüsamettin Çetinkaya, organizasyon öncesi Milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Tarım ve Seracılık festivali etkinlikleri arasında başlayan 19.Kumluca yağlı güreşlerinde bayrağı Orhan Okulu taşıdı. Güreşler öncesi yapılan “Yörük Göçü” yarışmasında ESENTEPE köyü birincilik ve 10 bin TL’nin sahibi oldu. Muhtarlarla veda toplantısında buluşan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, teşekkür etti ve 42 muhtara plaket verdi. Abdullah KARAGÖZ / ANTALYA