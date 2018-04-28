Kumluca’da dün Başaltı ve Başpehlivanlık 2.tur güreşleri yapıdı. Altınova güreşlerinde sahadan çekildiği için 2 hafta ceza alan Ali Gürbüz, verilen cezanın karşılığı olan 15 bin lirayı Federasyona yatırdı ve Kumluca güreşlerinde çayırda yerini aldı. Altınova güreşlerinde sakatlanan Karamürselli Kaan Kaya,Kumluca güreşlerinde yer alamazken, güreşlerin mimarı 20 yıldır Kumluca Belediye Başkanı olan Hüsamettin Çetinkaya, organizasyon öncesi Milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Tarım ve Seracılık festivali etkinlikleri arasında başlayan 19.Kumluca yağlı güreşlerinde bayrağı Orhan Okulu taşıdı. Güreşler öncesi yapılan “Yörük Göçü” yarışmasında ESENTEPE köyü birincilik ve 10 bin TL’nin sahibi oldu. Muhtarlarla veda toplantısında buluşan Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, teşekkür etti ve 42 muhtara plaket verdi. Abdullah KARAGÖZ / ANTALYA
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Kumluca yağlı güreşlerinin açılış törenine bayrağı Orhan Okulu taşıdı.
Ali Gürbüz’ün dedesi Yörük Mehmet “Ali parayı yatırdı, Kumluca güreşlerinde güreşecek” dedi.
Kumluca’da ilk gün çayıra çıkan geleceğin Başpehlivan adayı minikler.
Kumluca güreşlerinin kurucusu20 yıllık Belediye Başkanı güreşlerden 1 gün önce Milletvekilliği için görevinden istifa etti (Ortada)
Kumluca güreşleri açılış töreninde aslı Karamürselli olan Yalova adına güreşen Başpehlivan Semih Turgut,Burak Kaya ve Mehmet Taşçı,dua ederlerken.
42 muhtarlara belediye başkanı tarafından teşekkür ve veda plaketi verildi.
Türk Yağlı güreşinin MHK, Komutasındaki isimler, Kocaelili Yüksel Sezgin ve Karamürselli Mehmet Yılmaz, Kumluca güreşlerinde hakemlere son talimatları veriyor. Sezgin her zamanki tutumu ile “hakeme” olmaz kardeşim diyerek kuralı tekrarlıyordu.
Yörük Göçünde yarışmaya katılanlar bir arada görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz