TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret

Öğrenciler “Burada hem meslek dallarından biri olan gazetecilik mesleği hakkında bilgi aldıklarını, gazetelerin nasıl hazırlandığını ve nasıl basıldığını yerinde gezerek gördük. Bize bilgiler veren Kocaeli Gazetesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.