TEGV tamamen çocuklar tarafından hazırlanan bir gazetecilik projesi olan Renkli Kalemler Projesi kapsamında gazetemizi ziyaret etti.
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Proje hakkında bilgi veren Üresoy, “Proje kapsamında öğrenciler, gazetecilik mesleği ile tanışıyorlar, gazetecilerin kullandıkları eşyaları/gereçleri tanıyıp kullanma fırsatı yakalıyorlar ve farklı gazetecilik türleri olduğunu keşfediyorlar. Programın devam eden haftalarında, çocuklar profesyonel gazetecilerle tanışıp yerel gazete ziyareti gerçekleştirerek, kendi bölgelerinde haber peşinde koşuyorlar ve gazetecilik ruhunu hissetme şansını yakalıyorlar” dedi.
Merak ettikleri tüm soruları sorma şansı yakalayan öğrencilere Reklam Sorumlumuz Nurşah Köseoğlu, gazetenin bilgisayarda nasıl hazırlandığını anlattı.
Gazetenin baskısı hakkında baskı bölümüne giden öğrenciler, matbaa ofset baskı konusunda bilgi aldı.
Öğrenciler “Burada hem meslek dallarından biri olan gazetecilik mesleği hakkında bilgi aldıklarını, gazetelerin nasıl hazırlandığını ve nasıl basıldığını yerinde gezerek gördük. Bize bilgiler veren Kocaeli Gazetesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz