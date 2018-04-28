Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:32 TSİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret

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TEGV tamamen çocuklar tarafından hazırlanan bir gazetecilik projesi olan Renkli Kalemler Projesi kapsamında gazetemizi ziyaret etti.

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Proje hakkında bilgi veren Üresoy, “Proje kapsamında öğrenciler, gazetecilik mesleği ile tanışıyorlar, gazetecilerin kullandıkları eşyaları/gereçleri tanıyıp kullanma fırsatı yakalıyorlar ve farklı gazetecilik türleri olduğunu keşfediyorlar. Programın devam eden haftalarında, çocuklar profesyonel gazetecilerle tanışıp yerel gazete ziyareti gerçekleştirerek, kendi bölgelerinde haber peşinde koşuyorlar ve gazetecilik ruhunu hissetme şansını yakalıyorlar” dedi.

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Merak ettikleri tüm soruları sorma şansı yakalayan öğrencilere Reklam Sorumlumuz Nurşah Köseoğlu, gazetenin bilgisayarda nasıl hazırlandığını anlattı.

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Gazetenin baskısı hakkında baskı bölümüne giden öğrenciler, matbaa ofset baskı konusunda bilgi aldı.

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Öğrenciler “Burada hem meslek dallarından biri olan gazetecilik mesleği hakkında bilgi aldıklarını, gazetelerin nasıl hazırlandığını ve nasıl basıldığını yerinde gezerek gördük. Bize bilgiler veren Kocaeli Gazetesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
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