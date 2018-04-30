Doğantepe BAL’da “DEVAM” dedi!

Büyük bir heyecana sahne olan maçı 3-2 kazanan Doğantepespor Bölgesel Amatör Lig’de kaldı, Nusretiyespor tarihi fırsatı elinden kaçırdı. Maç sonunda yaşanan gerginlikler ise futbola gölge düşürdü.

OLAYLAR ÇIKTI

İki takım taraftarının da destek verdiği mücadelede Nusretiyespor Sinan ve Samet’in golleri ile iki kez öne geçti. Doğantepe, Şükrücan ile İsmail rakibini yakaladı. Maçta son sözü bitime 15 dakika kala takımın etkili forveti Recep Serkan Çetintaş söyledi. Doğantepe 3-2 öne geçtikten sonra skoru korumasını bildi. Maçın ardından saha içinde istenmeyen olaylar yaşandı. Bir komiser biber gazından etkilendi, yüzüne pet şişe isabet etti. Emniyet personeli olayların daha da büyümemesi için Doğantepe taraftarını 15 dakika boyunca saha içinde bekletti. Ahmet AKAY

DOĞANTEPESPOR: 3 NUSRETİYESPOR: 2

STAT: Derince Doğal Çim

HAKEMLER: Burak Şahin ***, Turgut Özkasapoğlu***, Erdinç Tufan***

DOĞANTEPESPOR: Önder***, Bayram***, Volkan***, Emirhan***, Orhan***, Şükrücan*** (Dk. 89 Mert ?), Sercan***, İsmail*** (Dk. 82 İbrahim*), Murat Tiraki***, Ake*** (Dk.64 Kamil**)

NUSRETİYESPOR: Şahin**, Birkan **, Serkan***, Kubilay** (Mert*), Fatih Dizman**, Eray***, Akın*** (Dk.80 Kamil*), Cihan**, Melih Ahmet***, Samet***, Sinan***

GOLLER: Sinan Dk.29, Samet Dk.61(Nusretiye), Şükrücan Dk.59, İsmail Dk.68, Recep Serkan Dk.76 (Doğantepe)