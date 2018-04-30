Yeşil Siyah Şampiyon KOCAELİ MASTER!

Bu yıl üçüncüsü organize edilen Türkiye Masterler Şampiyonası’nı zirvede tamamlayan Kocaeli Master, haklı bir gurur yaşıyor. Antalya’da adeta fırtına gibi esen ve tüm rakiplerini bir bir deviren Yeşil Siyahlılar İzmit’e kupayla döndü. Başkanlığını Orhan Uzel’in yaptığı takımda, kaptanlar İsmail Işıksoy ve Hasan Öztürk, Teknik Sorumlu Ahmet Akkaya, genel koordinatör Elman Demir ve futbolcular örnek bir aile görüntüsü verdi.

YENİLMEDİLER…

65 kişilik kafileyle Antalya’ya adeta çıkarma yapan, Kocaelispor atkısı açan, Yeşil Siyah sesleriyle Kocaeli’nin adını en iyi şekilde temsil eden ekibimiz, D Grubu’nda Diyarbakır’ı 3-1 ve Manisa’yı 2-0 yenerken, Osmaniye ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Son 16 maçında Kayseri’yi, çeyrek finalde de Adana Ceyhan’ı 5-0 mağlup eden Yeşil Siyahlılar yarı finale kaldı.

ORTAK KARARLA İLAN ETTİLER

Osmaniye ile Antalya arasındaki zorlu maçı Osmaniye 1-0 kazandı. Bu maçın ardından yaşanan gerginlik nedeni ile hakemler maça çıkmama kararı aldı. Kocaeli Master maçlara çıkmak istediklerini belirtti ancak diğer 3 yarı finalist şampiyonluğun Kocaeli’ye yakışacağını ifade ederek dilekçe ile durumu komiteye bildirdi. Komite de dilekçeyi dikkate aldı ve Kocaeli’nin şampiyon olduğuna hükmetti. Erdem ÖVÜÇ