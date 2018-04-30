Hilal ve Erdi ilk adımı attı

Hayrettin Şöhretli’nin torunu, Mürvet Şöhretli ve Nihat Özcan’ın 24 yaşındaki kızları Hilal Özcan, Hüseyin Meşe’nin biricik oğulu 24 yaşındaki Erdican ile nişanladı. Lise arkadaşları olan Hilal ve Erdican Cafe de LAzzio’da düzenlenen tören ile mutluluğa ilk adımlarını attılar. Salona heyecanlı bir şekilde giren genç çift danslarının ardından, davetlilerle ile ilgilendi. Hilal Özan’ın eniştesi Murat Tan genç çiftin yüzüklerini takarken “sizleri birbirinize emanet ediyorum” dedi. Pasta kesimi ve takı törenin ardından davetliler çalan müziklerle doyasına eğlendiler. Hilal ve Erdi çiftinin önümüzdeki yaz düğün planları yaptıkları öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN