Ercan Turizm’den unutulmaz Bosna gezisi

Hac ve umre turları ile turizm sektöründe yakaladığı başarılı çıkışını Kültür Turları ile sürdüren Ercan Turizm’in geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Bosna gezisi çok beğenildi. Haluk Ercan öncülüğünde düzenlenen Bosna gezisi 4 gün 3 gece sürdü. Toplam 33 kişinin katıldığı Bosna gezisinde rehberliği üstlenen Kocaeli Üniversitesi mezunu Serkan Ünverdi, geniş tarih bilgisi, akıcı konuşması ve tecrübesi ile katılımcıları bilgilendirdi.

ÇOK SAYIDA AİLE KATILDI

Geziye emekli müftü yardımcısı Fehmi Malakçı ve eşi Nurşen Malakçı, Özka çalışanı Nihat Fidan ve eşi Sabiha Fidan, Derince 60 Evler Sağlık Ocağı hekimi Dr. Ali Damar ve eşi Zeynep Damar, İGSAŞ’tan emekli Halit Doğan ve eşi, KSO Basın Danışmanı Ahmet Kurt ve eşi Ayşe Kurt, Tülay Bilen, Zekiye Buran, Hatice Sağdıç, Melek Top, Ferruh Kılıç ve eşi Habibe Kılıç, Erol Yakut ve eşi, Kadir Çelikiz, Necla Öğütçen ve iki kızı, Tanta kardeşler, Hereke, İstanbul ve Bolu’dan aileler katılım gösterdi.

BOŞNAK BÖREĞİ YEDİLER

Gezinin ilk gününde Aliya İzetbegoviç’in anıt mezarının bulunduğu şehitlik ziyaret edildi. Boşnak böreğini de tadan grup daha sonra Başçarşı’da Kurşunlu Medresesini ve Kanuni Sultan Süleyman’ın halasının oğlu Gazi Hüsrev Bey’in Camisi’ni ziyaret ederek öğle namazı kıldı. Daha sonraki günler Saraybosna, Konyitz, Yablanitsa, Poçiteli, Blagay ve Mostar gezildi.

ERCAN VE REHBERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Beloga çorbası, cevabi köfte, kuzu çevirme gibi Bosna’nın yöresel yiyecekleri yenildi. Gezinin son gününde İgman Dağları’nın eteğindeki 32 ayrı su kaynağına sahip Vrelo Bosna Milli Parkına gidildi. Savaş zamanı, 30 ay boyunca şehrin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve şehre giriş ve çıkışların yapıldığı tünel gezildi. Gezinin bitiminde tüm katılımcılar Haluk Ercan ve Rehberi Serkan Ünverdi’ye teşekkür etti.