1 Mayıs kutlamaları Kocaeli’de coşkuyla başladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilimizde Memur Sen’in Türkiye geneli kutlaması ile gerçekleştirildi. Memur Sen’e bağlı 11 sendikanın Genel Başkanının da katıldığı kutlamalar Perşembe Pazarı’nda ( Demokrasi Meydanı) yapılırken, ilimizde kutlama yapmak isteyen bir diğer işçi sendikası KESK’e Valilik tarafından izin verilmemişti. Memur Sen’in Perşembe Pazarı’nda gerçekleştirdiği organizasyon öncesi sabahın erken saatlerinde Perşembe Pazarı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, tramvay yolu çevresinde de Jandarma nöbet tuttu. Geniş güvenlik önlemleri ile alan alınan sendikalılar Türkiye’nin her yerinden ilimize geldi. Sendikalıların alan ulaşımını sağlayacak otobüs ve tramvay ise ücretsiz olarak sefer yaptı.

11 SENDİKANIN GENEL BAŞKANI GELDİ

Gerçekleştirilen etkinliğe ev sahibi olarak Memur Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Toç Bir- Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Bayındır Memur- Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Enerji Bir- Sen Genel Başkanı Haci Bayram Tombul, Birlik Haber- Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Kültür Memur-sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen Memur Sen’li işçiler katıldı.

“DÜNYA BEŞTEN EMEK SERMAYEDEN BÜYÜKTÜR”

Programda katılım gösterenlere Türk bayrağı ve Memur Sen bayrakları dağıtıldı. Perşembe pazarı alanı “Emperyalizme, Kapitalizme, Siyonizme Hayır”, “Dünya Beşten, Emek Sermayeden Büyük”, Adil Bir Dünya İçin Hep Birlikte” , “Birlikte Örgütlendik, Örgütlenerek Güçlendik” pankartlarıyla süslendi. Program “Dünya Emek ,İnsanlık Adalet Bekliyor” başlığı altında yapılan programda marşlar, türküler çalındı.

“KOCAELİ BAKIN VE BAYRAMI GÖRÜN”

Programda konuşan Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, “Ülkemizin dört bir yanından emeğin başkentine gelenlere, emeğin alın teriyle şekillendiği kentimizde bayram kutlayanlara selam olsun. 1 Mayıs’ı kutlamak en çok Kocaeli’ye yakışırdı. Her yıl on binlerce insana umut olan bu şehir ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Kocaeli sizleri ağırlamaktan onur duymaktadır. Kocaeli’deki 25 bine yakın üyemizle emek bayramınızı kutluyoruz. 1 Mayıs emekçinin bayramıdır ve pişmaniye tadında kutlanmalıdır. Bayram görmek isteyenler dönün Kocaeli’ye bakın. Bayramı göreceksiniz” diye konuştu.

“TARAFIMIZ NETTİR”

Yaşlık’ın ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Emeğin başkenti Kocaeli’ye hoş geldiniz. İzmitimizde 15 Temmuz’u simgeleyen bu meydanda farklı bir heyecan yaşıyoruz. İzmit MBelediye Başkanı olarak her zaman nadide bir sendika olarak gördüğümüz Memur Sen’in bir etkinliğini burada yaşamaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Ülke sevdalısı insanlar olarak tarafımız nettir. Ezanlarımız, vatanımız, bayrağımız dendi mi tarafımız bellidir. Emekçi kardeşlerime en derin sevgilerimi ifade ediyorum. Bu sendikanın her bir bireyinin sadece kendi hakkı değil, ülkenin haklarını mertçe savunması için de ayrı bir teşekkür sunuyorum. Arakan’da da Memur Sen ile birlikteydik. Vurup kırarak değil, gerçek emeği savunan nice 1 Mayıs’ları kutlamak dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

“HAK ÖNEMLİ BİR KELİMEDİR”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “1 Mayıs’ın güzel bir gün olmasını temenni ediyorum. Hak mefhumu önemli. İnsan hakkı kaybetmedi mi ne insanlık kalır, ne huzur kalır. Görevimiz her zaman hakkı ayakta tutmaktır. Her yerde hak var. Hak önemli bir kelimedir. Temek bir inanış değerimizdir. Bizim inanç değerimizde çalışanın hakkını korumak önemlidir. Alın teri kurumadan, yani zamanında hakkını vermek devlet için, patronlar için bir görevdir. Ben aldığım maaşı hak edebiliyor muyum diye sorguluyorum. Sizler de sorgulayacaksınız. Ben en güzeli çayı benim çaycım yapacak diyorum. Ama ona da değer vereceğiz. Her şey maaş değildir” şeklinde konuştu.

“400 MİLYON YETİM ÇOCUK VAR”

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, “Akçakoca’nın şehir Kocaeli’ye Anadolu’dan gelen dava arkadaşlarımı selamlıyorum. 1 Mayıs emek dayanışma bayramımızda zorbalara karşı adalet ve özgürlük mesajı veriyoruz. Alın terinin temsilcilerini selamlıyorum. Emeğin dayanışma bayramında Kocaeli’den İstanbulu’u Hatay’ı, Adana’yı selamlıyorum. 1 Mayıs coşkusunu her sene farklı bir ilde yaşıyoruz. Bugün Akçakoca, İpsiz Recep, Yahya Kaptan’ın vatan ettiği Kocaeli’deyiz. Dünyanın her yerinde insanlık değerleri ayaklar altında eziliyor. İnsanların umudunu yitirmesi bekleniyor. Ümmet coğrafyasından yükselen sesler arşa ulaşıyor. Her yerde ölüm, talan ve kan var. Son 25 yılda 12 buçuk milyon insanımızı savaşlarda kaybettik. 400 milyon yetim çocuk var” dedi.

“PAYLAŞIRSAK HEPİMİZE YETER”

“Türkiye’miz can pazarında yaraları sarmak için çırpınan bir doktor gibi adeta” diyen Yalçın, “Dünyanın bütün emekçileri anti kapitalist kampta birleşmek zorundalar. Dünya’da her insanın onurluca yaşayabileceği kaynak var. Sorun ahlak ve küresel adaletsizlik. Onun için bir yanda açlık içinde yaşayan bir taraftan emeği sömürenler. Binlerce insan açlıktan ölüyor. Dünya’da 800 milyon insan temiz suya muhtaç. İnsanları ölüme mahkum edenler kim? Kapitalizm bir küresel hırsızlık sistemidir. Emperyalizm dünyadaki en büyük cinayet şebekesidir. Memur Sen olarak paylaşırsak hepimize yeter diyoruz ” şeklinde konuştu.

“FETÖ’YE HESAP SORANLARA OY VERECEĞİZ”

Ali Yalçın sözlerini, “Birileri Türkiye’nin önünü tıkamak istiyor. Geçti o günler geçti. Herkesin 24 Haziran seçimlerinde milletin iradesine sahip çıkılmalı. Biz FETÖ ile hareket edenlere değil, FETÖ’ye hesap soranlara oy vereceğiz. Türkiye’ye kurulan tuzakları başlarına geçirenlere oy vereceğiz. 16 Nisan’da tercihimiz evet demiştik. Biz millet iradesinin yanındayız. Biz milletle beraber yol alanlarla olacağız” ifadeleriyle sonlandırdı. Selin BECER