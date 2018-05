Liseliler potaları yakmaya başladı!

9 okulun mücadele ettiği turnuvadan Doğa Koleji mazeret bildirdi ve çekildi. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki çekişme ve heyecan görülmeye değerdi. Günün ilk maçında Gazi Anadolu Lisesi, Özel Adım Ticaret Anadolu Lisesi’ni 60-19 mağlup etti. Gazi Anadolu’da Semih 19, Zafer de 16 sayı ile oynadı.

MUHARREM TEK BAŞINA TAKIM

Günün ikinci maçında Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, İlk Adım Anadolu Lisesi’ni 40-34’lük skorla mağlup etti. 3 çeyrek boyunca geride olan Cahit Elginkan son çeyrekteki etkili basketbolu ile maçı çevirirken Kadir 12, Atahan da 10 sayı ile takımına galibiyeti getirdi. Günün üçüncü maçında Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi, Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ni 55-49 yendi. Necip Fazıl’da Muharrem Yusuf Zorluer attığı 32 sayı ile maçın yıldızı oldu.

YAHYA KAPTAN YAKALAYAMADI

Günün dördüncü ve son maçında Özel Etken Fen Bilimleri Ticaret Meslek Lisesi, Yahyakaptan Anadolu Lisesi’ni 36-31 yenerken, Etken’de Onur Subaş attığı 17 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Son çeyrekte müthiş bir seri yakalamasına rağmen maçı 5 sayı ile kaybetmekten kurtulamayan Yahyakaptan’da Oktay’ın 11 sayısı yeterli olmadı. Turnuvadaki ikinci maçlar 4 Mayıs Cuma günü oynanacak. Ahmet AKAY

GAZİ ANODOLU LİSESİ: 60 ÖZEL ADIM MTAL: 19

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: İllir Kuka ***, Murat Ay Perçem ***

GAZİ ANADOLU LİSESİ: Semih Yokuş**** (19), Zafer Men**** (16), Berkay Genç** (4), Berkay Duvarcı*** (10), Cihat Bingül** (3), Eren Alçiçek** (2), Boray Genç** (4), Fikret Karacan** (2), Erdi Horoz*, Boran Şahin*

ÖZEL ADIM TEK TİC AL: Muhammet Kerem*** (12), Mehmet Ben** (4), Bedirhan Çeneli** (2), Serhat Çık** (1), Ahmet Duman*, Nurican Battal*, Özkan Hamdemir*, Emre Can Ersoy*

1.PERİYOT: 17-1

2.PERİYOT: 29-8

3.PERİYOT: 45-16

MAÇ SONUCU: 60-19

ÖZEL İLK KARAR AL: 34 CAHİT ELGİNKAN AL: 40

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: İllir Kuka***, Umut Korkut***

ÖZEL İLK KARAR AL: Ufuk Aydın**** (14), Efe Baydar*** (9), Alparslan Ulağ** (5), Mert Anıl** (4), Bilal Onar** (2), Mikail Önal*, Umutcan Yardımcıel*, Emre Oral*, Ahmet Emre Mala*

CAHİT ELGİNKAN AL: Kadir Altuğ*** (12), Atahan Ertuğ*** (10), Alperen Gökhan*** (7), Ulaş Can Bilgin** (4), Ahmet Vefa Aksoy** (4), Ali Kemal Tanta** (3), Yiğit Can Orhan**, Yasin Eray Kaplan*, Murat Avcı*, Eren Yapanel*, Emre Kaplan*, Kerem Can Aras*

1.PERİYOT: 10-9

2.PERİYOT: 19-13

3.PERİYOT: 25-24

MAÇ SONUCU: 34-40

NECİP FAZIL KISA KÜREK İHL: 55 DERİNCE 19 MAYIS AL: 49

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Ozan Gündüz***, Oğuzhan Alemdağ***

NECİP FAZIL KISA KÜREK İHL: Muharrem Yusuf Zorluer**** (32), Faruk Değirmenci *** (13), Hikmet Yeşilyurt** (6), Yavuz Selim Karamık** (2), Mehmet Ali Yavuz** (2), Yusuf Kaymakçı*, Kerem Kalkan*, İbrahim Paksu*, Nurullah Yazıcı **, Burak Varen **

DERİNCE 19 MAYIS AL: Emirhan Ceylan**** (17), Ümitcan Budak*** (10), Burak Caner Can*** (9), Efe Talas*** (6), Berkan Kaygusuz*** (5), Mehmet Konuralp Kartal** (2), Ferhat Çiçek*, Ahmet Uğur Sarı*, Burak Erol*, Mertcan Bektaş*, Oğuz Özdemir*, Batuhan Keskin*

1.PERİYOT: 17-7

2.PERİYOT: 24-25

3.PERİYOT: 41-37

MAÇ SONUCU: 55-49

YAHYA KAPTAN AL: 31 ÖZEL ETKEN FEN BTL: 36

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Ozan Gündüz***, Berkan Kırca***

YAHYA KAPTAN AL: Oktay Efe Çelen*** (11), Yiğit Karabulut** (6), Berke Öztürk** (6), Kemal Can Urkan** (6), Hamza Boz** (2), Mehmet İpekçi*, Erşan Efe*, Kaan Sandallı *, Ufuk Solgun*

ÖZEL ETKEN FEN BTL: Onur Subaş**** (17), Bahadır Kılılkaya*** (6), Aziz Atakan Efecan*** (5), Özgür Gür** (4), Fırat Yılmaz** (2), Furkan Azman** (2), Melih Kurt*, Ceyhun Aztop*, Serdar Erdem*, Fahrican Gürbüz*

1.PERİYOT: 3-13

2.PERİYOT: 10-24

3.PERİYOT: 15-31

MAÇ SONUCU: 36-31