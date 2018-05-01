1 Mayıs onlara bayram olmadı...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’de de binlerce memur ve işçinin katılımıyla kutlandı. Ancak bu sırada sokaklarda simitçi, ayakkabı boyacısı, taksici ve benzeri işlerle geçimini sağlayan birçok insan çalışmaya devam etti. 75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Tamer Göbekçioğlu ve 70 yaşındaki simit satıcısı Naci Bıçak da çalışan insanlardan.

“İşçi bayramı benim için bir şeyi temsil etmiyor”

Tamer Göbekçioğlu, küçük yaşta ayakkabı boyacılığına başladı. Bir süre ara verip müzikle uğraşan fakat boğazında yaşadığı sorun yüzünden müziği bıraktığını belirten Göbekçioğlu, 10-15 senedir ayakkabı boyacılığı yaptığını söyledi. 75 yaşında ayakkabı boyacılığına devam ettiğini ifade eden Göbekçioğlu, 1 Mayıs’ın kendisi için bir anlamı olmadığını dile getirdi. 1 Mayıs’ın kendisi için bir şey temsil etmediğini, bayramın memura olduğunu dile getiren Tamer Göbekçioğlu, “Küçük yaşta okula giderken başladım. Bir on sene sonra bıraktım. Müzikle uğraştım. Sonra rahatsız olunca tekrar boyacılığa başladım. 10-15 senedir boyacıyım. İşçi bayramı benim için bir şeyi temsil etmiyor. İşçi bayramı dediğinde eskiden böyle bir bayram vardı. Bahar bayramı derdik biz, çıkardık kırlarda yemekler, şenlikler eğlenirdik. Şimdi bu bayramlar bazen kanlı oluyor. Kavga filan ediyorlar. Yine böyle bir bayramda millet birbirini vurdu. Şimdi devletimiz bayrama çevirdi bunu. Kime yarıyor, memura yarıyor, işçiye yarıyor. Bize yaramaz, biz seyyar adamız. Anca onlar dışarı çıkacak, ayağını boyatacak biz kazanacağız. Benim için bir şeyi temsil etmiyor ama vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İnşallah iyi geçer, kavgasız gürültüsüz geçer” dedi.

“Ekmeğimin peşindeyim”

Naci Bıçak ise 70 yaşında emekli. Ailesinin geçimini sağlamak için ek iş olarak simit satıcılığı yapıyor. Aldığı maaşın yeterli olmadığını dile getiren Bıçak, ekmeğinin peşinde olduğunu belirtti. Daha önce hiç 1 Mayıs etkinliğine katılmadığını ve ailesine bakmak için çalıştığını belirten Naci Bıçak, “Ben anca ekmek parası. Çoluk çocuğa para yetiştirmekten, boğazlarına bakmaktan öyle şeylere bakamıyorum. Hiçbir bilgim yok o hususta. Daha önce hiç gitmediğim için hiç bilmiyorum. Ne söylesem boş yani. Ekmeğimin peşindeyim. Aldığım maaş yeterli gelmiyor yine çalışıyorum” diye konuştu.