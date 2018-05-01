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CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı

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1 Mayıs İşçi Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle alanlarda kutlandı. İstanbul’da kutlamaların adresi olan Maltepe Miting Alanı’na CHP Kocaeli Örgütü de sabahın erken saatlerinde yola çıkarak destek oldu. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'deki miting alanında düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetimi yoğun katılım gösterdi. Maltepe Miting Alanı’nda işçilerin sonuna kadar yanında olduklarını belirten CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı. Selin BECER

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