CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, Gençlik Kolları İl Yöneticileri, Gençlik Kolları MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, Gençlik Kolları Gebze İlçe Başkanı Savaş Gayretli ve yönetimi, Gençlik Kolları Darıca İlçe Başkanı Aydın Işık ve yönetimi, Gençlik Kolları Çayırova İlçe Başkanı Erdem Sünbül ve yönetimi ve çok sayıda CHP’li genç bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını Gebze de kutladı.

SORUNSUZ SONA ERDİ

Gebze Sendikalar Birliğinin öncülüğünde gerçekleşen mitinge katılan CHP’li gençler 1 Mayıs coşkusunu Gebze’de yaşadı. Miting için sabah saat 10.00 da Gebze Trafo Meydanında toplanan kalabalık gurup buradan Gebze Kent Meydanına slogan atarak, şarkılar söyleyerek yürüdü. Sendika temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından katılımcılar meydanda halaylar çekti, şarkılar söyledi. Miting yoğun katılımla sorun çıkmadan sona erdi.

ANDIZ, “1 MAYIS ZALİME KARŞI BİR BAŞKALDIRIŞTIR”

Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Biz CHP Gençlik Kolları Örgütü olarak bu yıl Gebze’de olmak istedik. Gerçekleşen mitinge de yoğun bir katılım sağladık. Oldukça coşkulu, sorunsuz, 1 Mayıs’a yakışır bir miting oldu” dedi. 1 Mayıs’ın sadece işçi bayramı olarak nitelendirilmemesi gerektiğini söyleyen Andız, “ 1 Mayıs zalime karşı bir başkaldırmadır, 1 Mayıs onurlu bir mücadeledir, 1 Mayıs kardeşçe yaşamaktır, 1 Mayıs karanlık geceden sonra doğan güneştir, 1 Mayıs eve götürülen helal ekmektir, 1 Mayıs dayanışmadır, birlik ve beraberliktir, 1 Mayıs iş kazalarına bir son verme savaşıdır, 1 Mayıs alın terine sahip çıkmaktır. 1 Mayıs savaşların olmadığı; eşit, özgür, kardeş bir dünya kurma idealinin alanlarda haykırıldığı, dile getirildiği gündür. Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Selin BECER