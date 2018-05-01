Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları unutmayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’larını unutulmaz bir İstanbul gezisi ile kutladı. Başkan Deren öncülüğündeki geziye Kandıra’nın çeşitli köylerinden toplam 50 çocuk, öğretmenleriyle birlikte katıldı. Tamamen ücretsiz olan gezide Kandıra ÇYDD yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

OTELDE İKRAM

Hayatlarında hiç İstanbul’u görmeyen çocukların da aralarında olduğu İstanbul gezisi Beşiktaş’ta bulunan Four Seasons Otel ile başladı. Otel yetkilileri tarafından karşılanan Kandıra ÇYDD ekibi ve çocuklar için çeşitli ikramlar hazırlandı. Burada örnek bir ev sahipliği sergileyen otel yönetimine Başkan Deren sonsuz teşekkürlerini sundu. Çocuklar için hazırlanan ikram tabaklarından birine yazılan Atatürk’e teşekkürler yazısı oldukça anlamlıydı.

BAYRAKLARLA DOLAŞTILAR

Ellerinde Başkan Deren’in dağıttığı Türk bayrakları ile İstanbul’u dolaşan öğrencilerin ikinci durağı Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum oldu. Burada da unutamayacakları bir gün geçiren çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Daha sonra Harbiye Askeri Müze’ye geçildi. Atatürk’ün okuduğu sınıf ve kıyafetlerinin olduğu bölümler gezildi.

TEKNE TURU İLE SONA ERDİ

Gezinin son bölümünde boğazda tekne turu vardı. İlk kez böyle bir heyecan yaşayan öğrenciler Başkan Sevim Deren’e bol bol teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin önemli olduğuna değinen Başkan Deren ise “Atatürk’ün bizlere emaneti olan çocuklarımızı mutlu etmek çok güzel. Bu gezinin de benim için ayrı bir önemi var. Gezimize sponsor olan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Bu gezi ile alakalı çocuklar arasında kompozisyon yarışması düzenleyeceklerini duyuran Başkan Sevim Deren, dereceye giren öğrencilere de ödül verileceğini müjdeledi.