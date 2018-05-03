Ağaçlar yine kitap açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentte düzenlenen renkli etkinlikler başladı. Bunlardan en önemlisi ve en dikkat çekeni ise kuşkusuz Ağaçlar Kitap Açtı etkinliği… 04 Mayıs Cuma sabahı saat 07.30’da İzmit Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar kitap açacak. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde ise yine 04 Mayıs Cuma günü saat 12.30’da ağaçlar kitap açacak. Bu yıl da ağaçlara 5 bin adet kitap asılacak.

MAYIS KOCAELİ’DE BİR BAŞKA GÜZEL

Her yıl mayıs ayı yaklaştığında Kocaeli’de tatlı bir heyecan başlar. Sadece Kocaeli’de değil, çevre illerde yaşayan kitap kurtları, tüm yıl boyunca mayıs ayını iple çeker. Mayısın ilk haftasından itibaren kenti adeta kağıt kokusu sarar. Yaklaşık 80 yıl önce SEKA Kağıt Fabrikası’nın kurulmasıyla kağıtla tanışan Kocaeli, kağıt ile olan irtibatını hiç bir zaman kesmedi. Kocaeli Kitap Fuarı ise kentin kağıtla olan bağında zirveyi oluşturdu. ‘’Kağıttan Dünyaların Keşfi’’ mottosuyla kitap fuarcılığına farklı bir bakış açısı sunan Kocaeli Kitap Fuarı’nın startı bu yıl 29 Nisan Pazar günü düzenlenen ‘’Kitaba Koş’’ etkinliğiyle verildi.

AĞAÇLAR YİNE KİTAP AÇACAK

Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar kitap açacak. 04 Mayıs Cuma günü saat 07.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ilk kitabı ağaçtan toplamasıyla startı verilecek etkinlikte işe giden vatandaşlar ile okulun yolunu tutan öğrenciler, Yürüyüş Yolu boyunca dizilen binlerce kitabı toplayacak.