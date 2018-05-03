Genç kız voleybolda heyecan sürüyor…

Günün ilk maçı nefesleri kesti. Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, İzmit Anadolu Lisesi’ni 20-25, 25-2 ve 12-15’lik set skorları ile 2-1 mağlup etti. Günün ikinci maçı Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ile Özel Seymen arasındaydı. Üstün bir oyun ortaya koyan Şehit Özcan Kan mücadeleyi 11-2 ve 22-25’lik set skorları ile 2-0 kazanmasını bildi. Üçüncü maçta Gazi Anadolu Lisesi, Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında zorlanmadı ve mücadeleden 2-0 galip ayrılırken setleri 25-9, 25-5 kazandı. Ahmet AKAY
İZMİT ANADOLU LİSESİ: 1 CAHİT ELGİNKAN AL: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Gamze İlbey***, Seda Girgin***
İZMİT ANADOLU LİSESİ: Beyza Nur Gülcan***, Sevdenur Kaaaslan**, Berfin Telli**, Melike İriç***, Hilal Özbay**, Azra Naz Eralp**, Zeynep Sude Yılmaz**, Serra Biçer**, Bilge Ece Köse***, Hülya Sözer**
CAHİTEL GİNKAN AL: Beyza Kılıç***, Simge Dizdem***, Şevval Şahin***, Şevval Azra Kural***, Dilay Öner***, İlayda Boz***, İrem Nur Demir**, Zeynep Eda Mermer**, Yağmur Eryılmaz***
SETLER: 20-25, 25-22, 12-25
ÖZEL SEYMEN AL: 0 ŞEHİT ÖZCAN KAN AL: 2
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Seda Girgin***, Gamze İlbey***
ÖZEL SEYMEN AL: Melisa Baymak**, Aça Semina Fırat**, Ecem Çelik***, Nil Dila Sonkurt**, Melek Hacialioğlu**, Nilsu Kutucu**
ŞEHİT ÖZCAN KAN AL: İmge Selina Paylar***, Ebrar Altun***, Fatma Altıntaş***, Ayşenur Kasap***, Yağmur Celep***, Beyza Gül Yönev***, Begüm Genç**, İdil Tok**, Ahsen Konca***, Aslı Nazlı Altınsoy**
SETLER: 11-25, 22-25
GAZİ ANADOLU LİSESİ: 2 BAŞÖĞRETMEN MTAL: 0
SALON: Hasan Gemici
HAKEMLER: Gamze İlbey***, Seda Girgin***
GAZİ ANADOLU LİSESİ: Burcu Akçakaya***, Ece Yıldızalp***, Elif Çavdar***, Lara Öztürk**, Selen Su Çakır***, Tuğçe Uğur***, Reyhan Çınar***, Çağla Çimenoğlu***, Doğa Öztürk***
BAŞÖĞRETMEN MTAL: Handan Eylül Boyal**, Sümeyye Atasoy**, Kübra Şahin***, Buse Balaban**, Selime Yıldız**, Şevval Dinçer**, Funda Tütüncü**, Meyra Akvan***, Beyzanur Genç**, Gizem Aydoğdu**, Ayşegül Mehmetoğlu**
SETLER: 25-9, 25-5
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz