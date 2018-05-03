Ayça ve Muhammet dünya evine girdi

Fikret ve Leyla Budaktaş çiftinin güzel kızları Ayça, Fuat ve Nurhayat Demir çiftinin yakışıklı oğulları Muhammet Recep ile hayatını birleştirdi. Körfez’de özel bir firmanın muhasebe işlerini yürüten Ayça Budaktaş ile Körfez Belediyesi personeli Muhammet Recep Demir’in düğünleri Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
BALAYI ABANT’TA
Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde çiftin nikahını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kıydı. Nikah sonrası gelin ve damada Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye eden Başkan Baran, bir ömür boyu mutluluklar da diledi. Mutlu çift balayı için Bolu Abant’ın tertemiz doğasını tercih etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz