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- Dün 16:30 TSİ

Ayça ve Muhammet dünya evine girdi

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Fikret ve Leyla Budaktaş çiftinin güzel kızları Ayça, Fuat ve Nurhayat Demir çiftinin yakışıklı oğulları Muhammet Recep ile hayatını birleştirdi. Körfez’de özel bir firmanın muhasebe işlerini yürüten Ayça Budaktaş ile Körfez Belediyesi personeli Muhammet Recep Demir’in düğünleri Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

BALAYI ABANT’TA

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde çiftin nikahını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kıydı. Nikah sonrası gelin ve damada Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye eden Başkan Baran, bir ömür boyu mutluluklar da diledi. Mutlu çift balayı için Bolu Abant’ın tertemiz doğasını tercih etti.

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Çifti, en mutlu günlerinde anne ve babaları yalnız bırakmadı. Evlatlarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı.

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Gelinin yakın dostları Demet Budaktaş, Güllü Budaktaş, Beyhan Üstünel, Buket Sezer, Fevziye Öz, Seher Yoldaç, Hatice Ayaz ve Rabia Türkkölesi arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Mutlu çift, nikah merasimi ardından aile büyükleri, nikah şahitleri ve Başkan İsmail Baran ile anı fotoğrafı çektirdi.

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