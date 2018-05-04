Akşener'e imza vermek için toplandılar!

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener için imza kampanyası başladı. Kocaeli İl Başkanlığı, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşları Kocaeli Adliyesi önüne davet etti. 4-9 Mayıs tarihleri arasına kadar sürecek imza kampanyasında İzmit İlçe Seçim Kurulu Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, Derince, Başiskele ve Kartepe İlçeleri ise İzmit’te bulunan Kocaeli Adliyesi’nde imzaları kabul etti. Parti temsilcileri imza kampanyasını hep birlikte Kocaeli Adliyesi önünde başlattı.

Tarih sizleri asla unutmayacak

Kocaeli Adliyesi önünde düzenlenen açıklamaya İl Başkanı Serdar Kaman, Milletvekili aday adayaları Ruhittin Sönmez, Ufuk Turan, Dicle Akın, Ahmet Yeşil, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Burada basın açıklaması yapan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Bugün burada hep birlikte bir tarih yazıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde ilk defa yüce Türk milletinin takdiriyle Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener hanımefendi için 100 bin imza topluyoruz. Tarih sizleri asla unutmayacak. Yaşlı genç kadın erkek tüm cesur hemşerilerim bizler zorla değil, severek, gönüllü olarak her türlü baskıya göğsümüzü siper ederek buradayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti kaybettiği yıllarını geri kazanacaktır

Kaman, “Türkiye’nin her bölgesinde, her ilinde, ilçelerinde binlerce cesur kardeşlerimiz şu anda ilçe seçim kurullarının önündeler. Bu ulvi görevi yapmak için toplanmış bulunmaktadırlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir varoluş mücadelesinin ilk adımını atıyoruz. Tarihe hep birlikte tanıklık ediyoruz. Sağ olunuz var olunuz, Allah hepinizden razı olsun. Bu yapmış olduğunuz kutsal göreviniz nesilden nesile aktarılacak. Torunlarımız çocuklarımız bizlerle gurur duyacaktır. Atacağımız imzalarla Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiyi inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız ve Türkiye Cumhuriyeti kaybettiği yıllarını geri kazanacaktır. Atacağımız bu imzayla ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'geldikleri gibi gideceklerdir’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Bu ittifak vicdanlar için yapıldı

Ardından söz alan Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ise, “Türk siyasetine kazandırılmış Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı için imza topluyoruz. Bu ittifak sadece partilerin genel merkezinde yapılmadı. Bu ittifak gelecek kaygıları umutlarının önüne geçmiş vicdanlar için yapıldı. 24 Haziranda Atatürk’ün yolunda, daha müreffeh bir ülke göreceğiz” şeklinde konuştu. Oldukça coşkulu olan grup “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları attı. Partililer daha sonra, yine adliye önünde Cumhurbaşkanı Adayları Temel Karamollaoğlu’na imza toplayan SP İl Başkanı Nurettin Çelik’i ziyaret ederek başarılar diledi. Nuri AKÇAHARMAN