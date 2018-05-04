Bangladeş Başkonsolosu gazetemizi ziyaret etti

Kocaeli Ticaret Odası’nda bir dizi görüşme yapan Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, KOTO sonrası gazetemizin İzmit Sanayi Sitesi’ndeki binasını ziyaret etti. Gazetemiz binasını gezen Başkonsolos İslam, ülkesindeki ve Türkiye’deki yerel gazeteleri kıyasladı. 13 aydır ülkemizde Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu görevini başarı ile yapan Mohammad Monirul İslam çalışmaları hakkında bilgi verirken Başyazarımız Tanzer Ünal ile uzun süre sohbet etti.

BAĞ KUVVETLENMELİ

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ekonomik, kültürel ve politik bağın kuvvetlenmesi için gayret sarf ettiğini belirten İslam özetle şunları söyledi; 1 yıl 1 aydır Türkiye’de görevliyim. Burada hiç yabancılık çekmedim. Herkes çok sıcakkanlı. Siz de beni çok samimi bir şekilde karşıladınız. İlginize çok teşekkür ederim.

İKİ ÜLKENİN DURUŞU

İki ülkenin yaşam biçimi birbirine çok benziyor. Müslüman bir ülkeyiz, ancak kapalı bir dindarlığa sahip değiliz. Samimi insanlara sahip, demokrat, medeni ve laik bir duruşumuz var. Büyüme potansiyelimiz çok fazla. Ancak bir birimizden biraz kopuğuz. 160 milyon nüfusu olan bir ülke olarak Bangladeş’in Türkiye ile kuracağı köprü iki ülkenin de yararına olacaktır. Türkiye, Müslüman ülkelere destek konusunda çok önemli bir yere sahip. Bu da başta OECD ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin dikkatini çekiyor, güzel bir örnek teşkil ediyor.

TÜRKİYE UMUT OLUYOR

Batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik uyguladığı politika hepimizin malumu. Bu anlamda İslam Ülkeleri Birliği, OECD ülkeleri arasındaki diyalog kuvvetlenmek zorundadır. Bangladeş, zülüm gören milyonlarca Müslüman’ı ülkesine kabul ediyor. Türkiye’nin bu konuda rolü tüm dünyaya örnek olacak türden. Türkiye’nin tutumu buradaki Müslümanlara umut oluyor, güven veriyor. Türk medyasına da çok teşekkür etmek lazım. Arakan ve birçok Müslüman ülkesinde yaşananları en doğru şekilde dünyaya servis ediyor.

TEKSTİL VE ECZACILIK

Tekstil konusunda ilerideyiz. Türkiye’den bu anlamda teçhizat alımı yapıyoruz. Ancak daha önemli bir konu var. O da eczacılık. Bu anlamda dünyada söz sahibi ülkelerden birisiyiz. 142 ülkeye ilaç ihraç ediyoruz. Yine Bangladeş’e özel bir malzeme “Jute” (Kınnap, Kendir) üretiyoruz. Bu madde çok sağlamdır, plastiğin düşmanıdır ve organiktir. Meyve, sebze saklamak için kullanılabilir, sepet yapılır, genelde halıların altlarında bulunur. Gaziantepli üreticiler Bangladeş’ten “Jute” ithal ediyor.”

“TÜRKİYE’Yİ RAHAT BIRAKMIYORLAR”

Gazetemiz başyazarı Tanzer Ünal da yaptığı konuşmada önce Kocaeli Gazetesi’ni tanıttı. Ünal, “44 yıl önce kurulduk. Kocaeli’nin en eski gazetesiyiz. Özgürüz, hangi siyasi partinin başa geçtiği ile ilgilenmiyoruz. Bizim çizgimiz bellidir. Sadece gazetecilik yapıyoruz” dedi.

PLANLI DÖVİZ OPERASYONU

Bangladeş ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri İslam’a aktaran Ünal şunları söyledi, “Bildiğim kadarı ile Bangladeş “Gelişmekte olan ülkeler” arasına girdi. Geçen yıl 7.2 oranında büyüdü. Bu rakam standartların üzerinde. Batılı ülkeler Türkiye’yi ve Müslümanları bir türlü rahat bırakmıyor. Müslümanları bir birine boğduruyor ve karşıya geçip bunun keyfini sürüyor. Türkiye ile de çok uğraşıyorlar. Tüm komşularımız ile aramızı bozmak için her şeyi yapıyorlar. Tam her şey yoluna girecek derken, planlı bir döviz operasyonu ile elde avuçta ne varsa yok oluyor.

İSLAM ÜLKELERİ TEK VÜCUT OLMALI

Şu bir gerçek ki iki ülkenin bir birinden faydalanacağı çok şey var. Ancak şu var. Türk iş adamları uzun vadeli çalışma yaparken çok zorlanıyor. Günlük konulardaki sıkıntılardan kurtulup önlerine bakamıyor. Bu nedenle de orta ve doğu Asya’daki Müslüman ülkelerle iş birliği konusunda istenilen verim alınamıyor. 57 İslam ülkesi tek vücut olmalı, sık sık bir araya gelmeli, bir birine destek olmalı.

ÇOK YARARLI OLDU

Kocaeli, Türkiye’nin beyni. Bu il her konuda ülke için çok önemli. Ticaret Odası ile görüşün. Sanayi Odası ile de bir araya gelin. Bu kentin değerlerini dinleyin. Kocaeli Gazetesi olarak sizlerden gelen ve Kocaeli’yi de ilgilendiren her türlü görüş, öneri ve raporlarınızı yayımlamaktan mutluluk duyacağız. Çok yararlı ve kapsamlı bir görüşme oldu. Görevinizde başarı ve kolaylıklar dilerim”