AKP’de temayül yoklaması başladı!

AKP Kocaeli Teşkilatı’nda, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için milletvekili aday adaylarının temayül yoklaması Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. AKP’de toplam 108 aday adayımilletvekilliği için başvurmuştu. Bin 685 kişinin oy kullanacağı temayülde her ilçe için ayrı sandık kuruldu. Aday adayları salon girişinde broşür ve kartvizit dağıttı. Temayülde harf listesine göre bir tercih listesi yapıldı. Tercih listesinde mevcut vekiller bulunmuyor. Listede oy kullanacak olan teşkilat mensupları 13 tercihte bulundu. Oy kullanma işleminin ardından ise zarflar genel merkeze gönderilecek. Adaylar ise 21 Mayıs tarihinde YSK’ya bildirilecek.Temayül yoklaması 16.00’da sona erecek.

BİN 685 KİŞİ OY KULLANACAK

Bin 685 kişinin oy kullanacağı temayül yoklamasında üyeliliği devam eden parti kurucular kurulu üyeleri, il yönetim başkanı ve yönetimi, il gençlik ve kadın kolları başkanları ve yönetimi, il demokrasi hakem kurulu başkan ve üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, aday adayı olmayan ve parti üyeliği devam eden eski il başkanları, ilçe yönetim kurulu başkanları ve yönetimleri, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimi, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, parti üyesi olan il, ilçe belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanlarımız, milletvekilliği yapmış olan ve aday adayı olmayanlar oy kullanacak.

BU BİR SEÇİM DEĞİL

Gerçekleştirilen temayül yoklamasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “AK Parti’de aday adayı olmak önemli bir onurdur. Cesaretinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun. Bu bir ön seçim değil, temayül. Partimiz buna önem veriyor. Teşkilat mensuplarımızın aday adayları ile ilgili ön kararı niteliği taşır. Genel Merkezde fikirler daha çok toparlanıyor. Hepiniz için hayırlısı olsun” dedi.

TEMAYÜL AK PARTİ’DE GELENEKTİR

MKYK Üyesi Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, “Bugün yapacağımız temayül yoklaması hayırlı olsun. Temayül AK Parti’de bir gelenektir. Teşkilatlarımızın aday adaylarını desteleyip desteklemediğini görüyoruz. Teşkilatlarımız aday adayları ile ilgili söz sahibidir ama bu tabi ki yeterli değildir. Adaylar üzerinde anket çalışmaları yapılıyor ve genel merkezde başka kriterlere bakılıyor. Temayül yoklaması ile AK Parti’de başarılı sonuçlar çıkartılıyor. İnce, titiz bir eleme ile listeleri belirliyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçim çok önemli. Tarihimizde ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin birlikte yapılacağı seçim. İktidarda olduğumuz tarihten bu yana yaptığımız çok büyük işler var. En önemli değişim ise Türkiye’deki zihniyet değişikliğidir. Aday adayı kardeşlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.Selin BECER