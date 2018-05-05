AKP’de temayül yoklaması yapıldı

24 Haziran’da yapılacak genel seçimler kapsamında AKP Kocaeli Teşkilatı milletvekili aday adaylarının temayül yoklaması dün Antikkapı Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. AKP’de toplam 108 aday adayı milletvekilliği için başvurmuştu. Bin 685 kişinin oy kullanma hakkının olduğu temayülde her ilçe için ayrı sandık kuruldu.

LİSTEDE MEVCUT VEKİLLER YOKTU

Aday adayları salon girişinde broşür ve kartvizit dağıttı. Temayülde harf listesine göre bir tercih listesi yapıldı. Tercih listesinde mevcut vekiller bulunmadı. Listede oy kullanacak olan teşkilat mensupları 13 tercihte bulundu. Oy kullanma işleminin ardından ise zarflar genel merkeze gönderildi. Adaylar 21 Mayıs Pazartesi günü YSK’ya bildirilecek. Temayül yoklaması 16.00’da sona erdi.

OY KULLANAN PARTİLİLER

Temayül yoklamasında üyeliği devam eden parti kurucular kurulu üyeleri, il yönetim başkanı ve yönetimi, il gençlik ve kadın kolları başkanları ve yönetimi, il demokrasi hakem kurulu başkan ve üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, aday adayı olmayan ve parti üyeliği devam eden eski il başkanları, ilçe yönetim kurulu başkanları ve yönetimleri, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimi, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, parti üyesi olan il, ilçe belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları, milletvekilliği yapmış olan ve aday adayı olmayanlar oy kullandı.

“BU BİR ÖN SEÇİM DEĞİL”

Gerçekleştirilen temayül yoklamasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “AK Parti’de aday adayı olmak önemli bir onurdur. Cesaretinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hayırlısı olsun. Bu bir ön seçim değil, temayül. Partimiz buna önem veriyor. Teşkilat mensuplarımızın aday adayları ile ilgili ön kararı niteliği taşır. Genel Merkezde fikirler daha çok toparlanıyor. Hepiniz için hayırlısı olsun” dedi.

“TEMAYÜL AK PARTİ’DE GELENEK”

MKYK Üyesi Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ise “Temayül AK Parti’de bir gelenektir. Teşkilatlarımızın aday adaylarını desteleyip desteklemediğini görüyoruz. Teşkilatlarımız aday adayları ile ilgili söz sahibidir ama bu tabi ki yeterli değildir. Adaylar üzerinde anket çalışmaları yapılıyor ve genel merkezde başka kriterlere bakılıyor. Temayül yoklaması ile AK Parti’de başarılı sonuçlar çıkartılıyor. İnce, titiz bir eleme ile listeleri belirliyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçim çok önemli. Tarihimizde ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin birlikte yapılacağı seçim” diye konuştu. Selin BECER