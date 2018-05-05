10’uncu Kitap Fuarı kapılarını açtı

İnterteks Fuar alanında düzenlenen Kitap Fuarı bu yıl onuncu defa kitapseverlere kapılarını açtı. 10’uncu Kitap Fuarı’nın açılış törenine Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahi Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AKPİstanbul Milletvekili Mustafa Şentok, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hasan Aslan, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Şair Ahmet Selçuk İlkanve vatandaşlar katılım gösterdi.

9 GÜN BOYUNCA AÇIK KALACAK

9 yılda 3 milyon 877 bin kişinin ziyaret ettiği Kocaeli Kitap Fuarı, kapılarını açtı. 05-13 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan Kocaeli Kitap Fuarı’nda 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitap, okurları bekliyor. 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl ki teması ‘’Çocuk Edebiyatı’’ olarak belirlendi. Çocuk edebiyatı yazarı ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in onur konuğu olacağı kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacak.10’uncu Kitap Fuarı onur konuğu çocuk edebiyatı yazarı Mustafa Ruhi Şirin, “Çocuk edebiyatı Anayasa’nın koruması altına girdi. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu fuarın ana teması kağıttan dünyaların keşfi. Kağıtla kültür, medeniyet yoluna çıkmış bizden önceki insanlığı selamlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

MEDENİYET KİTAPLA İLERLEYECEK

Şirin’den sonra sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kitapsız bir medeniyetin gelişmesi mümkün değil. Kitapsız bir halkın hayatını sürdürmesi, var olması mümkün değil. O yüzden kitabı seveceğiz, kitabı kucaklayacağız ve medeniyetimizi kitapla ilerleteceğiz. Bugünden itibaren 8 gün açık kalacak. Geçen hafta 10 bin gencimizle kitaba koştuk. Yine dün İzmit’te Yürüyüş Yolu’nda kitaplarımız ağaç açtı. Baharda ağaçlar çiçek açar, bizim ağaçlarımız kitap açıyor. Türkiye’nin en büyük kitap fuarıyız. İnanıyorum ki bu yıl daha dolu olacak fuar. 8 günde yazarlarımızla görüşmeler, soru-cevap olacak. Çok değerli vakitler geçirilecek. Mustafa Şirin onur konuğumuz. Çocuk edebiyatı çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek ben inanıyorum ki gelecekte, yarınlarda onlar daha güzel bir Türkiye oluşturacaklar. İnsan dediğimiz varlık gelişecek, yücelecek. Bu yıl ki ağırlıklı temamız çocuk edebiyatı. Çocuklarımızın buraya severek geleceğine inanıyorum” dedi.

EN BÜYÜK KİTAP FUARI BURASI

AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentok, “Kitap bizim kültürümüzün şirazesidir. Bizim kültürümüzde ehli kitap olmak önemlidir. Ehli kitabın diğer inançlardan daha farklı bir yolu vardır. Kitabı esas alan bir kültürün insanlarıyız. Kitabın insana öğretilmesi yararlıdır. Okur olmak çok önemlidir kültürümüzde. İlk emrimiz ‘oku’dur. O yüzden okur olmak önem taşır. Türkiye’nin en büyük Kitap Fuarı burası. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye belirtti.Şentok’tan sonra sözü alan Vali Hüseyin Aksoy, “Türkiye olarak en büyük sorunumuz okuma alışkanlığımızın olmaması. Bu tür fuar organizasyonları okuma alışkanlığımıza katkı sağlıyor. Bizim çocuklarımızı okuyan, okuduğunu anlatan bir noktaya taşımalıyız. Bu anlamda milli eğitimin okullarda bu tür faaliyetlerde bulması gerekmektedir. Birçok yazar burada söyleşi de bulunacak. Çok olumlu bir havanın Kocaeli’de olmasını sağlayacağız. Kocaeli’nin kültür ve sanat şehri olmasında önemli adımlar atacaktır” dedi. Ahmet HAZER