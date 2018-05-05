İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!

Kocaeli Anadolu İlleri Derneği öncülüğünde ve İzmit Belediyesi desteği ile düzenlenen Anadolu İlleri Yöresel Kültür Festivali dün İzmit Saat Kulesi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Toplam 18 derneğin destek verdiği etkinlikte Urfa Sıla Gecesi Grubu ve Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer seslendirdiği şarkılarla katılımcıları coşturdu. Festivalde ayrıca alanda bulunan stantlarda yöresel ürünler de satışa sunuluyor. 11 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak festivalde yarın ise İsmail Hazer sahne alacak.

AMACIMIZ KÜLTÜRLERİ YAŞATMAK

Festivalde konuşan Kocaeli Anadolu İlleri Dernek Başkanı Necmettin Kaya, “Etkinliğimizi Outlet Center’da yapacaktık ancak orada bir sıkıntı çıktı o yüzden etkinliğimizi Kültür Tepesi’nde yapma kararı aldık. Etkinliğimizin amacı Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği olarak, Kocaeli’de yaşayan Anadolu insanının kültünü yaşatmak ve İzmit ile bu kültürü özdeşleştirmektir. Birlikteliği sağlamak ve ilerleyen nesillere aktarmak çok önemli. Bu kültürel birlikteliğin yanında yöresel ürünlerimi tanıtımını da yapıyoruz. Farklı siyasi görüşü arkadaşlarımız olsa bile önemli olan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmektir” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

İşte KAİD’i oluşturan dernekler:

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği

İzmit Kandıralılar Derneği

Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği

Kocaeli Niğdeliler Derneği

Kocaeli Malatyalılar Derneği

Kocaeli Elazığlılar Derneği

Kocaeli Adıyamanlılar Derneği

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği

Kocaeli Mardinliler Derneği

Kocaeli Kırşehirliler Derneği

Kocaeli Nevşehirliler Derneği

Kocaeli Çukurovalılar Derneği

Kocaeli Azerbaycan Kültür ve Spor Kulüpleri Derneği

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği

Kocaeli Tokatlılar Derneği

Kocaeli Vanlılar Derneği

Kocaeli Anada Ceyhanlılar Derneği

Kocaeli Körfez Viranşehirliler Derneği