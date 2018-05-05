İzmit'te "Anadolu" rüzgarı!

Kocaeli Anadolu İlleri Derneği öncülüğünde ve İzmit Belediyesi desteği ile düzenlenen Anadolu İlleri Yöresel Kültür Festivali dün İzmit Saat Kulesi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Toplam 18 derneğin destek verdiği etkinlikte Urfa Sıla Gecesi Grubu ve Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer seslendirdiği şarkılarla katılımcıları coşturdu. Festivalde ayrıca alanda bulunan stantlarda yöresel ürünler de satışa sunuluyor. 11 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak festivalde yarın ise İsmail Hazer sahne alacak.
AMACIMIZ KÜLTÜRLERİ YAŞATMAK
Festivalde konuşan Kocaeli Anadolu İlleri Dernek Başkanı Necmettin Kaya, “Etkinliğimizi Outlet Center’da yapacaktık ancak orada bir sıkıntı çıktı o yüzden etkinliğimizi Kültür Tepesi’nde yapma kararı aldık. Etkinliğimizin amacı Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği olarak, Kocaeli’de yaşayan Anadolu insanının kültünü yaşatmak ve İzmit ile bu kültürü özdeşleştirmektir. Birlikteliği sağlamak ve ilerleyen nesillere aktarmak çok önemli. Bu kültürel birlikteliğin yanında yöresel ürünlerimi tanıtımını da yapıyoruz. Farklı siyasi görüşü arkadaşlarımız olsa bile önemli olan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmektir” dedi. Nuri AKÇAHARMAN
İşte KAİD’i oluşturan dernekler:
Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Birliği
İzmit Kandıralılar Derneği
Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği
Kocaeli Niğdeliler Derneği
Kocaeli Malatyalılar Derneği
Kocaeli Elazığlılar Derneği
Kocaeli Adıyamanlılar Derneği
Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği
Kocaeli Mardinliler Derneği
Kocaeli Kırşehirliler Derneği
Kocaeli Nevşehirliler Derneği
Kocaeli Çukurovalılar Derneği
Kocaeli Azerbaycan Kültür ve Spor Kulüpleri Derneği
Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği
Kocaeli Tokatlılar Derneği
Kocaeli Vanlılar Derneği
Kocaeli Anada Ceyhanlılar Derneği
Kocaeli Körfez Viranşehirliler Derneği
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz