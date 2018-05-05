Darıca GB şampiyon oldu!

Yıllardır 2.Lig kapısından, Play-Off’lardan dönen ve bir türlü vuslata eremeyen Darıca, 3.Lig 2.Grup’ta şampiyon olarak direkt 2.Lig’e yükseldi. Bugün Darıca Stadı’nda tarihi bir gün yaşandı. Sarı yeşilliler Muğla’yı 3-0’lık net skorla mağlup etti.

5 BİN KİŞİLİK KARNAVAL…

5 bin kişi bayram sevinci yaşadı. Ligde, son haftaya kadar lider kalan, ancak işini tehlikeye atan Darıca, Muğlaspor galibiyetiyle sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı Yeşilliler yıllar sonra yeniden 2.Lig’e yükselmenin sevincini yaşarken, goller 23’te Alper Tursun, 78’de Halil Çelik, 90+1’de Doğancan’dan geldi. Darıca böylece 72 puanla şampiyon olup direkt 2.Lig’e yükselirken, takipçisi Ankara Demir 71 puanda kaldı. Ankara Demir, Diyarbekir, Tire ve bugün Gölcük’e 5-1 yenilen 24 Erzican Play-Off oynayacaklar. Ahmet AKAY

DAKİKALAR:

0' Maç başladı!

GOOLL!!

22' Darıca Alper Tursun ile 1-0 öne geçti.

45+' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı!

GOOLL!!

78' Darıca Halil Çelik ile 2-0 öne geçiyor...

GOOLL!!

90+1' Doğancan Darıca'nın 3. golünü atıyor: 3-0

Maç sona erdi!

ŞAMPİYON!

Şampiyon olarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösteren Darıca Gençler Birliği'ni tebrik ediyoruz.

DARICA G.B.: 3 MUĞLASPOR: 0

STAT: Darıca

HAKEMLER: Sinan Özcan ***, Erdal Ataş ***, Kenan Özcan ***

DARICA G.B.: Gökhan ***, Alper ***, Yusuf ***, Emrullah ***, Cafercan ***, Bünyamin ***, Mehmet ***, Hakkı *** (Aziz dk.58 ***), Hayrullah ***, Halil *** 8 (Enes dk.90 ***), Görkem *** (Doğancan dk.80 ***)

MUĞLASPOR: Hasan *, Polat *, Onur *, Nizamettin *, Yağız * (Murat dk.56 *), Yasin *, Sergen *, Ömerül *, Melik * (Erol dk.78 *), Ali Sinan *, Berkay * (Doruk dk.56 *)

GOL: Alper Tursun dk.23, Halil Çelik dk.78, Doğancan dk. 90+1

SARI KARTLAR: Hakkı, Onur, Sergen

Darıca GB ilk 11'i

GÖKHAN KÖSTERELİ

ALPER TURSUN

YUSUF ORHAN

EMRULLAH KOKOÇ

CAFERCAN AKSU

BÜNYAMİN CESUR KARATAŞ

MEHMET YENİLER

HAKKI YILDIZ

HAYRULLAH BİLAZER

HALİL ÇELİK

GÖRKEM GÜVEN

Yedekler

DENİZ ÇINAR

ALPEREN DOĞAN

AZİZ KIZILGÜN

KEREM KAYA

OKTAY BALA

DOĞANCAN AYNACI

ENES SUBAŞI

Muğlaspor ilk 11’i

HASAN ÇELEBİ

POLAT ERTEK

ONUR UĞLU

NİZAMETTİN EMİRHAN KILIÇ

YAĞIZ RÜŞTÜ AKTAŞ

YASİN ÖZTOP

SERGEN ÇELİK

ÖMERÜL FARUK İŞLER

MELİK YEĞİN

ALİ SİNAN GAYLA

BERKAY YÜKSEL

Yedekler

ALİ DURAL

DORUK BULUT

MURAT CAN YAYLA

KAANHAN GÜLTOPRAK

FIRAT HEKİMOĞLU

EROL AYDIN

RAMAZAN BULUT