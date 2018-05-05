Darıca GB şampiyon oldu!

Yıllardır 2.Lig kapısından, Play-Off’lardan dönen ve bir türlü vuslata eremeyen Darıca, 3.Lig 2.Grup’ta şampiyon olarak direkt 2.Lig’e yükseldi. Bugün Darıca Stadı’nda tarihi bir gün yaşandı. Sarı yeşilliler Muğla’yı 3-0’lık net skorla mağlup etti.
5 BİN KİŞİLİK KARNAVAL…
5 bin kişi bayram sevinci yaşadı. Ligde, son haftaya kadar lider kalan, ancak işini tehlikeye atan Darıca, Muğlaspor galibiyetiyle sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı Yeşilliler yıllar sonra yeniden 2.Lig’e yükselmenin sevincini yaşarken, goller 23’te Alper Tursun, 78’de Halil Çelik, 90+1’de Doğancan’dan geldi. Darıca böylece 72 puanla şampiyon olup direkt 2.Lig’e yükselirken, takipçisi Ankara Demir 71 puanda kaldı. Ankara Demir, Diyarbekir, Tire ve bugün Gölcük’e 5-1 yenilen 24 Erzican Play-Off oynayacaklar. Ahmet AKAY
DAKİKALAR:
0' Maç başladı!
GOOLL!!
22' Darıca Alper Tursun ile 1-0 öne geçti.
45+' İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı!
GOOLL!!
78' Darıca Halil Çelik ile 2-0 öne geçiyor...
GOOLL!!
90+1' Doğancan Darıca'nın 3. golünü atıyor: 3-0
Maç sona erdi!
ŞAMPİYON!
Şampiyon olarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösteren Darıca Gençler Birliği'ni tebrik ediyoruz.
DARICA G.B.: 3 MUĞLASPOR: 0
STAT: Darıca
HAKEMLER: Sinan Özcan ***, Erdal Ataş ***, Kenan Özcan ***
DARICA G.B.: Gökhan ***, Alper ***, Yusuf ***, Emrullah ***, Cafercan ***, Bünyamin ***, Mehmet ***, Hakkı *** (Aziz dk.58 ***), Hayrullah ***, Halil *** 8 (Enes dk.90 ***), Görkem *** (Doğancan dk.80 ***)
MUĞLASPOR: Hasan *, Polat *, Onur *, Nizamettin *, Yağız * (Murat dk.56 *), Yasin *, Sergen *, Ömerül *, Melik * (Erol dk.78 *), Ali Sinan *, Berkay * (Doruk dk.56 *)
GOL: Alper Tursun dk.23, Halil Çelik dk.78, Doğancan dk. 90+1
SARI KARTLAR: Hakkı, Onur, Sergen
Darıca GB ilk 11'i
GÖKHAN KÖSTERELİ
ALPER TURSUN
YUSUF ORHAN
EMRULLAH KOKOÇ
CAFERCAN AKSU
BÜNYAMİN CESUR KARATAŞ
MEHMET YENİLER
HAKKI YILDIZ
HAYRULLAH BİLAZER
HALİL ÇELİK
GÖRKEM GÜVEN
Yedekler
DENİZ ÇINAR
ALPEREN DOĞAN
AZİZ KIZILGÜN
KEREM KAYA
OKTAY BALA
DOĞANCAN AYNACI
ENES SUBAŞI
Muğlaspor ilk 11’i
HASAN ÇELEBİ
POLAT ERTEK
ONUR UĞLU
NİZAMETTİN EMİRHAN KILIÇ
YAĞIZ RÜŞTÜ AKTAŞ
YASİN ÖZTOP
SERGEN ÇELİK
ÖMERÜL FARUK İŞLER
MELİK YEĞİN
ALİ SİNAN GAYLA
BERKAY YÜKSEL
Yedekler
ALİ DURAL
DORUK BULUT
MURAT CAN YAYLA
KAANHAN GÜLTOPRAK
FIRAT HEKİMOĞLU
EROL AYDIN
RAMAZAN BULUT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz